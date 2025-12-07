كشف المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية الإيرانية، العميد علي محمد نائيني، أن القوات المسلحة الإيرانية عطّلت مصفاة حيفا بإطلاق دفعتين من الصواريخ خلال "حرب الـ12 يومًا"، كما استهدفت مركزًا "للموساد" خلّف الهجومُ عليه 36 قتيلًا.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإسلامي: "بدأت الحرب الأخيرة ضدّنا بناءً على سوء تقدير لـ"إيران الضعيفة"، مع فكرة استهداف المراكز النووية والصاروخية والقضاء على القادة، وفقدان السيطرة، وانعدام أي إمكانية للرد".

وتابع العميد نائيني: "بعد بدء الحرب، كان بعض المسؤولين في حالة انهيار، لكن آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي أكد أن الكيان الصهيوني ارتكب خطأً فادحًا وسيصبح بائسًا".

وأضاف: "في اليوم الأول من "حرب الـ12 يومًا"، كانت القوة التي أظهرتها القوات المسلحة بالغة الأهمية. أعيد تنظيم التسلسل القيادي على الفور، وعُيّن قادة آخرون، وبعد ساعات قليلة بدأت عملية الوعد الصادق 3".

وأوضح المتحدث باسم الحرس الثوري: "كانت العملية مُصمَّمة خصيصًا ومبتكرة ومُدمجة، تعتمد على الحرب الإلكترونية والسيبرانية والصاروخية والطائرات المسيّرة، نظيرًا لنظير. وكانت لدينا معلومات استخباراتية وقاعدة بيانات كاملة".

واختتم العميد نائيني بقوله: "عندما ضربت "إسرائيل" مركز تخزين الوقود لدينا في طهران، فبعد خمس ساعات قُصفت مصفاة حيفا مرتين، بتحفة من تكنولوجيا الصواريخ الإيرانية، ما أدى إلى تعطيل المصفاة. وعندما ضربوا مركز استخباراتنا، استهدفنا مركزًا "للموساد"، ما أدى إلى مقتل 36 شخصًا".

