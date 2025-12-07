أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، المجزرة التي ارتُكبت بحق المدنيين العزّل في منطقة كلوقي بولاية جنوب كردفان السودانية، بعدما شهدت المنطقة خلال الأيام الماضية سلسلة هجمات بطائرات مسيّرة طالت أحياء سكنية ومنشآت مدنية وأدت إلى سقوط عشرات الضحايا، بينهم أطفال.

وعبّر بقائي عن أسفه لـ"الصمت الدولي المريب تجاه الوضع الإنساني الكارثي والمجازر المتكررة التي تطال الأبرياء في السودان"، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته عبر إرسال مساعدات إنسانية عاجلة للاجئين السودانيين، وإيقاف التدخلات الأجنبية التي تُغذي الصراع وتساهم في استمرار تسليح المتمرّدين، معتبرًا ذلك "العامل الرئيسي في تفاقم الأزمة السودانية".

وتشهد ولايات كردفان تصعيدًا خطيرًا مع اتساع نطاق الهجمات بالطائرات المسيّرة. فقد استُهدفت خلال الأيام الماضية قافلة مساعدات لبرنامج الأغذية العالمي وروضة أطفال في بلدة كلوقي، في وقت حذّرت فيه الأمم المتحدة من أنّ السودان يقف على حافة "موجة جديدة من الفظائع"، مع ازدياد الهجمات التي تضرب المدنيين والبنى الخدمية.

التصعيد الأخير جاء بعد قصف روضة أطفال في كلوقي، وفق تقارير محلية، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا بينهم أطفال، في هجوم أثار موجة تنديد واسعة وزاد المخاوف من انتقال العنف إلى مستويات أكثر خطورة.

في المقابل، اتهمت "قوات الدعم السريع" الجيش السوداني بقصف قافلة إنسانية مكوّنة من 39 شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في ولاية شمال كردفان، وقالت إن الشاحنات كانت تحمل مساعدات غذائية عاجلة للأسر النازحة التي تعاني انعدام الأمن الغذائي، معتبرة أنّ استهداف القافلة "استمرار لنهج ضرب الممرات الإنسانية" ويمثّل "خطرًا مباشرًا على عمليات الإغاثة".

وحذّرت "الدعم السريع" من أنّ الاعتداءات المتكرّرة على المنظمات الدولية العاملة في الإقليم ستُفاقم المأساة الإنسانية، وتضاعف معاناة المدنيين المحاصرين بين خطوط القتال.

وتتزامن هذه التطورات مع دخول السودان عامه الثالث من الحرب بين الجيش و"الدعم السريع" منذ منتصف نيسان/ أبريل 2023، وهي حرب دمّرت البنى التحتية، ودفعت ملايين المدنيين إلى النزوح، ووسّعت رقعة الانهيار في الخدمات الأساسية. ومع استمرار الهجمات على القرى والمراكز الخدمية وقوافل الإغاثة، تتعمّق المأساة يومًا بعد يوم وسط عجز دولي عن فرض وقف لإطلاق النار.

وشدّد إسماعيل بقائي في موقفه على ضرورة "تحرك دولي عاجل لوقف نزيف الدم"، مؤكدًا أنّ حماية المدنيين في السودان باتت مسؤولية جماعية. ودعا إلى إجراءات أكثر صرامة لمنع تدفق السلاح إلى الأطراف المتحاربة، ووقف التدخلات الخارجية التي تؤجج الصراع.

