أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء السيد عبد الرحيم موسوي، أن القوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية "على أهبة الجاهزية الاستخباراتية والعملياتية"، مشددًا على أنّ عناصر القوة الإيرانية تقوم على التكامل بين العلوم العسكرية الحديثة والإيمان الراسخ بقيم الثورة.

و جاء موقف موسوي خلال كلمة ألقاها في حفل إحياء يوم الطالب الوطني، الذي نُظّم في كلية ومعهد "الولاية" للقيادة والإدارة التابع لجامعة الدفاع العليا بالحرس الثوري، بحضور حشد من طلاب الكليات العسكرية.

وأوضح أنّ امتلاك القوات المسلحة مستوىً عاليًا من الجهوزية ليس وليد الصدفة، بل نتيجة مسار استراتيجي مستمر في مختلف المراكز التدريبية، يعتمد على الجمع بين التقنيات المتقدمة والإيمان بالله تعالى، معتبرًا هذا المزيج "العمود الفقري لاقتدار القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية".

وخاطب رئيس هيئة الأركان الطلاب الحاضرين بالقول إنهم "صنّاع مستقبل القوات المسلحة"، داعيًا الأساتذة إلى اعتماد أساليب التعليم المتطورة، والتخطيط القائم على البحث العلمي، بما يضمن مواكبة القوات المسلحة لأحدث التقنيات الدفاعية في العالم.

وأشار اللواء موسوي إلى التطورات المتسارعة في ساحات الحروب الحديثة، لاسيما الحرب المركّبة والحرب المعرفية، معتبرًا أنّ الاستعداد لمثل هذه المواجهات لم يعد خيارًا بل "ضرورة استراتيجية".

ودعا طلاب الكليات العسكرية إلى تعلّم السيناريوهات الدفاعية الجديدة والتدرّب عليها، بما يمنح القوات المسلحة القدرة على اتخاذ "إجراءات استباقية في مواجهة أي تهديد محتمل".

