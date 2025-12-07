عزّز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي رصيده القياسي من البطولات، بعد تتويجه ببطولة جديدة مع الفريق الأميركي.

وقاد ميسي نادي إنتر ميامي، أمس السبت 6 كانون الأول/ديسمبر 2025، إلى الظفر بلقب كأس الدوري الأميركي للمرة الأولى في تاريخ النادي، بعد فوزه على نظيره فانكوفر وايت كابس بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية على ملعب تشيس ستاديوم.

وبهذه البطولة الجديدة رفع ميسي (38 عامًا) رصيده من الألقاب إلى 47 لقبًا حققها طوال مسيرته الاحترافية مع الأندية التي لعب لها ومنتخب الأرجنتين.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن هذه الألقاب تحققت خلال 22 موسمًا خاضهم ميسي كلاعب محترف.

وقالت الصحيفة "يستطيع ميسي الافتخار بامتلاكه أكبر مجموعة من الألقاب الجماعية والجوائز الفردية في تاريخ كرة القدم، والتي جعلت منه اللاعب الأكثر تتويجا في تاريخ اللعبة".

وحقق ميسي معظم ألقابه الجماعية خلال فترة وجوده مع برشلونة (2005-2021) وحصد خلالها 35 لقبًا، كما واصل النجاح في محطاته الأخرى مثل باريس سان جيرمان وإنتر ميامي، بالإضافة إلى منتخب الأرجنتين.

وتاليًا جميع الألقاب التي حققها ميسي طوال تاريخه:

برشلونة: الدوري الإسباني (10)، كأس ملك إسبانيا (7)، كأس السوبر الإسباني (8)، دوري أبطال أوروبا (4)، كأس السوبر الأوروبي (3)، كأس العالم للأندية (3).

باريس سان جيرمان: الدوري الفرنسي (2)، كأس السوبر الفرنسي (1).

إنتر ميامي: كأس الدوريات (1)، درع المشجعين (1)، كأس الدوري الأميركي (1).

منتخب الأرجنتين: كأس العالم (1)، كوبا أميركا (2)، كأس فيناليسيما "السوبر الأوروبي اللاتيني" (1)، كأس العالم تحت 20 عاما (1)، ذهبية أولمبياد بكين 2008 (1).

وفي الوقت نفسه ابتعد ميسي بعدد الألقاب عن أقرب منافسيه وهو البرازيلي داني ألفيش زميله الأسبق في برشلونة بفارق 4 ألقاب.

