كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي

رياضة

ميسي يعزز رصيده القياسي من البطولات
رياضة

ميسي يعزز رصيده القياسي من البطولات

2025-12-07 17:27
ميسي يقود إنتر ميامي للقب الدوري الأميركي للمرة الأولى
59

عزّز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي رصيده القياسي من البطولات، بعد تتويجه ببطولة جديدة مع الفريق الأميركي.

وقاد ميسي نادي إنتر ميامي، أمس السبت 6 كانون الأول/ديسمبر 2025، إلى الظفر بلقب كأس الدوري الأميركي للمرة الأولى في تاريخ النادي، بعد فوزه على نظيره فانكوفر وايت كابس بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية على ملعب تشيس ستاديوم.

وبهذه البطولة الجديدة رفع ميسي (38 عامًا) رصيده من الألقاب إلى 47 لقبًا حققها طوال مسيرته الاحترافية مع الأندية التي لعب لها ومنتخب الأرجنتين.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن هذه الألقاب تحققت خلال 22 موسمًا خاضهم ميسي كلاعب محترف.

وقالت الصحيفة "يستطيع ميسي الافتخار بامتلاكه أكبر مجموعة من الألقاب الجماعية والجوائز الفردية في تاريخ كرة القدم، والتي جعلت منه اللاعب الأكثر تتويجا في تاريخ اللعبة".

وحقق ميسي معظم ألقابه الجماعية خلال فترة وجوده مع برشلونة (2005-2021) وحصد خلالها 35 لقبًا، كما واصل النجاح في محطاته الأخرى مثل باريس سان جيرمان وإنتر ميامي، بالإضافة إلى منتخب الأرجنتين.

وتاليًا جميع الألقاب التي حققها ميسي طوال تاريخه:

برشلونة: الدوري الإسباني (10)، كأس ملك إسبانيا (7)، كأس السوبر الإسباني (8)، دوري أبطال أوروبا (4)، كأس السوبر الأوروبي (3)، كأس العالم للأندية (3).

باريس سان جيرمان: الدوري الفرنسي (2)، كأس السوبر الفرنسي (1).

إنتر ميامي: كأس الدوريات (1)، درع المشجعين (1)، كأس الدوري الأميركي (1).

منتخب الأرجنتين: كأس العالم (1)، كوبا أميركا (2)، كأس فيناليسيما "السوبر الأوروبي اللاتيني" (1)، كأس العالم تحت 20 عاما (1)، ذهبية أولمبياد بكين 2008 (1).

وفي الوقت نفسه ابتعد ميسي بعدد الألقاب عن أقرب منافسيه وهو البرازيلي داني ألفيش زميله الأسبق في برشلونة بفارق 4 ألقاب.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية كرة القدم الارجنتين ليونيل ميسي
إقرأ المزيد
المزيد
صلاح يهاجم إدارة ومدرب ليفربول ويلمح إلى رحيله: لا أقبل هذا الوضع
صلاح يهاجم إدارة ومدرب ليفربول ويلمح إلى رحيله: لا أقبل هذا الوضع
رياضة منذ ساعتين
ميسي يعزز رصيده القياسي من البطولات
ميسي يعزز رصيده القياسي من البطولات
رياضة منذ 3 ساعات
مأزق الفيفا: هل دفع الاتحاد ثمن ضمان المونديال بجائزة
مأزق الفيفا: هل دفع الاتحاد ثمن ضمان المونديال بجائزة "سلام" لترامب؟
رياضة منذ 22 ساعة
منتخب إيران للتايكوندو یحصد ميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم لفئة الشباب دون الـ 21
منتخب إيران للتايكوندو یحصد ميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم لفئة الشباب دون الـ 21
رياضة منذ يومين
مقالات مرتبطة
الصادرات الصينية إلى جنوب شرق آسيا تتضاعف مع تصاعد الحرب التجارية الأميركية
الصادرات الصينية إلى جنوب شرق آسيا تتضاعف مع تصاعد الحرب التجارية الأميركية
عربي ودولي منذ ساعة
صلاح يهاجم إدارة ومدرب ليفربول ويلمح إلى رحيله: لا أقبل هذا الوضع
صلاح يهاجم إدارة ومدرب ليفربول ويلمح إلى رحيله: لا أقبل هذا الوضع
رياضة منذ ساعتين
ميسي يعزز رصيده القياسي من البطولات
ميسي يعزز رصيده القياسي من البطولات
رياضة منذ 3 ساعات
تراجع أولوية الشرق الأوسط في الإستراتيجية الأميركية محطّ اهتمام الصحف الإيرانية
تراجع أولوية الشرق الأوسط في الإستراتيجية الأميركية محطّ اهتمام الصحف الإيرانية
إيران منذ 10 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة