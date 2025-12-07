كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
حركة أمل تُطلق جهوزيتها الشاملة للاستحقاق النيابي.. الفوعاني: الانتخابات في موعدها

2025-12-07 18:09
حركة أمل تُطلق جهوزيتها الشاملة للاستحقاق النيابي
وسام درويش - مراسل
ثبّتت حركة أمل موقعها في قلب التحضيرات للاستحقاق النيابي المقبل، معلنة عبر رئيس هيئتها التنفيذية، مصطفى الفوعاني، أنّ الانتخابات ستُجرى حكمًا في موعدها ووفق القانون النافذ، بلا تردّد أو تراجع. موقفٌ حمل خلال سلسلة لقاءات عقدها الفوعاني في الهرمل، بحضور مسؤول المنطقة محمد نديم ناصرالدين، رسائل واضحة بأنّ الحركة تتعامل مع هذا الاستحقاق بوصفه واجبًا وطنيًا ودستوريًا لا يحتمل المساومة ولا التأجيل.

الفوعاني كشف أنّ حركة أمل أنهت تشكيل لجانها الانتخابية المركزية والفرعية في كلّ الدوائر، وأن العمل التنظيمي بدأ فور انتهاء الانتخابات البلدية والاختيارية. ورشٌ ميدانية واجتماعات متواصلة في القرى والبلدات، تُظهر وفق قوله التزامًا عامًا داخل الحركة بإجراء الانتخابات دون أي تأخير، ولو لساعة واحدة.

أما على صعيد انتخابات الاغتراب، فأوضح الفوعاني أنّ الحركة تتابع الملف عبر مكتب العلاقات الخارجية والدائرة السادسة عشرة، بما يضمن مشاركة اللبنانيين المنتشرين حول العالم، انطلاقًا من دورهم الطبيعي والفاعل في الحياة الوطنية.

وفي ظل اشتداد الخطاب السياسي الداخلي، دعا الفوعاني القوى السياسية إلى اعتماد لغة مسؤولة تتناسب مع المرحلة الحساسة التي يمر بها لبنان. وأشار إلى أنّ زيارة قداسة البابا إلى لبنان حملت رسائل تشدد على الحوار والعيش المشترك، داعيًا الجميع إلى الابتعاد عن الخطابات التحريضية أو أي توظيف طائفي في العملية الانتخابية.

وأكد أنّ تعزيز الوحدة الوطنية وحماية السلم الأهلي يشكلان مدخلًا إلزاميًا لعبور المرحلة، خصوصًا في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تثقل يوميات اللبنانيين.

الملف الجنوبي كان حاضرًا أيضًا في مواقف الفوعاني، الذي شدد على أنّ الحكومة مطالبة بتحمل مسؤولياتها كاملة في إعادة إعمار القرى التي تعرضت للقصف "الإسرائيلي"  الأخير. وأكد أنّ ما جرى في بلدات محرونة وجباع والمجادل وبرعشيت نموذج صارخ للانتهاكات "الإسرائيلية" اليومية، داعيًا إلى موقف دولي واضح وحازم للجم العدوان.

ولفت إلى أنّ لبنان ملتزم باتفاق وقف الأعمال العدائية، في حين تواصل "إسرائيل" خرقه بلا توقف، مشددًا على أنّ الأهالي الذين دفعوا أثمان الاعتداءات المتكرّرة لا يجوز تركهم يواجهون وحدهم تبعات الدمار.

وجدد الفوعاني تأكيد الحركة على أنّ لجنة الميكانزم الخاصة بتنفيذ القرار 1701 تبقى الإطار الوحيد الذي يعتمده لبنان، سواء لوقف الخروق "الإسرائيلية" أو لتحرير ما تبقى من أراضٍ لبنانية محتلة أو لمعالجة ملف الأسرى والمعتقلين. وأوضح أنّ أي محاولة لتجاوز هذا الإطار لا تنسجم مع المصلحة الوطنية، ولا مع الإجماع اللبناني، ولا مع الالتزامات الدولية.

في ختام جولته، شدد الفوعاني على أنّ حركة أمل ستواصل عملها وفق القانون وبروح وطنية جامعة، مرجحًا أنّ الانتخابات المقبلة تمثّل فرصة لإعادة تجديد الثقة بالدولة ومؤسساتها، وتعزيز المشاركة الشعبية، وترسيخ قيم العيش المشترك والتوازن الوطني، بما يحفظ استقرار لبنان ويحصّن وحدته الداخلية في مواجهة التحديات.

