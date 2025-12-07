كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
بدأت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، اليوم الأحد 7/12/2025، عملية استخراج عشرات الجثث المدفونة داخل ساحة مستشفى الأهلي المعمداني، بعد أن دُفنت بشكل عاجل أثناء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع، تمهيدًا لنقلها إلى مقابر رسمية ومنظمة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود لتقنين دفن الضحايا بعد أشهر من الدفن العشوائي تحت القصف والحصار، مع استمرار النقص الشديد في الأماكن المخصصة للمقابر. وأظهرت الصور فرق الدفاع المدني وهي تنبش القبور المؤقتة داخل المستشفى، قبل رفع الجثث ووضعها في أكياس خاصة وختمها، مع توثيق بياناتها بدقة.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، أنّ الفرق تعمل بالتنسيق مع الجهات الصحية لنقل الجثث التي دُفنت في مواقع عشوائية خلال الحرب، مشيرًا إلى أنّ المقبرة المؤقتة في مستشفى الأهلي تضم نحو 45 جثة ستُنقل إلى المقبرة الرسمية في مدينة غزة. وأضاف بصل أنّ الجثث التي لم تُعرف هويتها بعد ستُنقل إلى مقبرة مخصصة في دير البلح، ريثما تُجرى الفحوص المخبرية للتعرف عليها.

تُنفّذ هذه العملية وسط توتر ميداني مستمر، على الرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول / أكتوبر الماضي. ورغم انخفاض وتيرة القصف، تواصل إسرائيل شن غارات متفرقة على مناطق في القطاع، فيما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية سقوط أكثر من 350 فلسطينيًا منذ بدء التهدئة المؤقتة.

