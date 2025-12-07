كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
غوغل وآبل تحذران من هجوم سيبراني
غوغل وآبل تحذران من هجوم سيبراني "إسرائيلي" يطال مستخدمي الهواتف في أكثر من 150 دولة

2025-12-07 19:18
أرسلت شركتا غوغل وآبل تحذيرات عاجلة لمستخدمي هواتفهما حول العالم، على خلفية تهديد سيبراني واسع النطاق، بعد أن تأكدت الشركتان من وجود الاختراقات وفق تقرير وكالة رويترز.

وأكدت آبل أن الهجوم استهدف المستخدمين في أكثر من 150 دولة دون الكشف عن عدد الأشخاص المتأثرين أو الجهة المنفذة لهذا الاختراق.

وفي المقابل، أوضحت غوغل أن برمجيات شركة "انتليكسا" "الإسرائيلية" هي المسؤولة عن هذا الاختراق، مشيرةً إلى أن الضحايا تركزوا في عدد من الدول العربية والآسيوية، بينها السعودية ومصر وطاجكستان وباكستان. ويُشار إلى أن شركة "انتليكسا" تخضع لمجموعة من العقوبات الأميركية، إلا أنها تمارس أعمالها بشكل طبيعي ودون قيود.

وفي تقرير منفصل نشره موقع ذا هاكر نيوز التقني، ذكر محامي حقوق الإنسان من إقليم بلوشستان الباكستاني أنه تلقى رابطًا مشبوهًا من رقم غريب على تطبيق واتساب، في مؤشر على اتساع نطاق التهديدات.

وتأتي تحذيرات الشركتين بعد نشر تحقيق مشترك من قبل صحيفة "هآرتس" "الإسرائيلية"، وموقع الأخبار اليوناني إنسايد ستوري، وموقع التكنولوجيا السويسري إنسايد تيك، إلى جانب منظمة العفو الدولية، والتي أكدت على خطورة التهديد وتأثيره المحتمل على المستخدمين حول العالم.

ويُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها شركات الهواتف المحمولة تحذيرات لمستخدميها، إذ سبق أن تم استهداف أكثر من 80 صحفيًا في إيطاليا وإسبانيا خلال الأشهر الماضية.

