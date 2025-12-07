كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
بطولة لبنان: تعادل النجمة والمبرة وفوز الصفاء والتضامن
رياضة

بطولة لبنان: تعادل النجمة والمبرة وفوز الصفاء والتضامن

2025-12-07 20:41
تعادل نادي النجمة ونادي المبرة بنتيجة 2-2، في المباراة التي أجريت بينهما بعد ظهر اليوم الأحد 7 كانون الأول/ديسمبر 2025، على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية، في المرحلة الثامنة من الدوري العام اللبناني الـ66 لكرة القدم.

وسجل للنجمة علي الفضل (27) وقاسم الزين (29)، وعادل للمبرة حسن المقداد (42) وباكاري سوماري (80).

وعلى ملعب نادي الصفاء في وطى المصيطبة، فاز نادي الصفاء على ضيفه الرياضي العباسية بنتيجة 2-1.

وقد سجل للصفاء قاسم حايك (69) وتيديان كامارا (82)، وللعباسية عيسى اكوكا (58).

وعلى ملعب نادي العهد على طريق المطار، فاز التضامن صور على الراسينغ بنتيجة 1-0. وسجل للفائز جيلدو فيلانكولوس (26).

