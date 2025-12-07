كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
فلسطين تتأهل إلى ربع النهائي في كأس العرب
فلسطين تتأهل إلى ربع النهائي في كأس العرب

2025-12-07 21:14
تأهل منتخبا فلسطين وسورية، الأحد 7 كانون الأول/ديسمبر 2025، إلى ربع النهائي في كأس العرب لكرة القدم بتعادلهما سلبيًا في الجولة الختامية للمجموعة الأولى.

وبهذه النتيجة يتساوى المنتخبان برصيد خمس نقاط لكل منهما، وإن كانت الصدارة من نصيب منتخب فلسطين بفارق الأهداف المسجلة خلال مشواره في دور المجموعات نظرًا لانتهاء المباراة بالتعادل السلبي وتساويهما في فارق الأهداف في المجمل.

وفي المباراة الافتتاحية فازت فلسطين 1-0 على قطر قبل أن تتعادل 2-2 مع تونس في الجولة الماضية، أمّا سورية ففازت 1-0 على تونس قبل أن تتعادل 1-1 مع قطر.

واحتلت تونس المركز الثالث بأربع نقاط بعد فوزها 3-0 على قطر البلد المنظم الذي يتذيّل الترتيب بنقطة واحدة.

 

فلسطين المحتلة قطر كرة القدم العالم العربي
