أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة، خلال كلمة ألقاها في الاحتفال التأبيني للشهيد الشيخ عدنان علي سيف الدين (الشيخ صالح) في حسينية بلدة حلبتا، أن لبنان سيبقى كما هو بحدوده وثرواته ومكوناته، ولن يتحول إلى هدية مجانية للمطامع الإسرائيلية والأميركية.

وشدّد حمادة على أن المسار السياسي الذي يقبل به اللبنانيون، كما ورد في خطاب رئيس الجمهورية والبيان الوزاري، يجب أن يكون في خدمة تحرير الأرض وإعادة الإعمار وحماية الكيان، لا في خدمة العدو ومخططاته.

وجاءت كلمة حمادة في مستهلّ الاحتفال التأبيني الذي أقيم وفاءً للدماء الطاهرة للشهيد الشيخ صالح، مفقود الأثر، بمشاركة فعاليات حزبية واجتماعية واختيارية، وعوائل الشهداء، وحشد من أهالي حلبتا والجوار.

تخلّل المناسبة عرض وصية الشهيد التي لامست الحاضرين، وكلمة مؤثرة لنجل الشهيد عبّرت عن عمق الفقد وصدق الانتماء، واختُتم الحفل بمجلس عزاء حسيني.

الكلمات المفتاحية