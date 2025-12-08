كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
فلسطين

الاحتلال يواصل نسف المنازل في قطاع غزة
فلسطين

الاحتلال يواصل نسف المنازل في قطاع غزة

2025-12-08 10:28
73

تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خرق اتفاق وقف إطلاق النار، في قطاع غزة، حيث شنت المزيد من الغارات والقصف المدفعي إلى جانب نسف المنازل في شرقي القطاع.

وأطلق الطيران المروحي "الإسرائيلي" النار بكثافة شرقي مدينة رفح وشرقي خان يونس.

كما نسف جيش الاحتلال "الإسرائيلي" مباني سكنية شمال غربي مدينة رفح. وقصفت مدفعية الاحتلال شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفقًا لوزارة الصحة؛ منذ وقف إطلاق النار (10 أكتوبر 2025) استشهد 373 مواطنًا وأصيب 970 آخرون في حين انتشلت جثامين 624 شهيدًا.

وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 70360 شهيدًا و171047 إصابة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر من العام 2023.

فلسطين المحتلة غزة جيش الاحتلال الاسرائيلي
