حذّرت "هيئة أبناء العرقوب" من "محاولات العدوّ الصهيوني الساعية إلى طمس هوية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة"، داعية المسؤولين إلى "التنبه من خطورة هذه المحاولات والقيام بما يلزم لحماية حقوق أهلنا في هذه الأرض".

واستنكرت، في بيان أمس، ما تسوقه "بعض وسائل الإعلام وبعض التقارير الإعلامية المنقولة عن وسائل إعلام العدوّ لبعض المعلومات الخطيرة التي تتحدث عن تسويات وأفكار مستقبلية تتعلق بالجنوب السوري والأراضي اللبنانية المحتلة ومن ضمنها ما يؤشر إلى طمس هوية منطقة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ومحاولة ربطها بالجولان السوري المحتل. كذلك الإعلان عن بدء مناورات عسكرية اليوم (أمس) في منطقة المزارع وقمم جبل الشيخ في الجانب اللبناني في خراج بلدة شبعا".

ونبهت الهيئة "المسؤولين اللبنانيين وخصوصًا وزارة الخارجية ورئاسة الحكومة، إلى ضرورة التحرك الفوري والسريع للتحقق من مدى صحة هذه المعلومات والقيام بما يلزم تجاه المجتمع الدولي والجهات المعنية، من أجل حماية حقوق لبنان وخصوصًا في تلك المنطقة، التي لا ينفك الاحتلال يكشف عن أطماعه فيها وبخيراتها التي يستغلها ولا يزال وخصوصًا المياه"، داعية إلى "تشكيل الهيئة الوطنية للأراضي المحتلة التي يجب أن تتولى بمساعدة الجهات الرسمية المعنية كلّ ما يتعلق بالأراضي المحتلة ومن ضمنها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقمم جبل الشيخ، التي يبدو أنها غائبة أو مغيبة عن جدول المسؤولين حتّى في تصريحاتهم ومواقفهم الإعلامية".

واعتبرت أن "السكوت المتكرّر من المسؤولين في السلطة، على التسريبات والتقارير التي تتناول مصير ومستقبل مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، يثير لدينا الشكوك والتساؤلات والاستغراب في كلّ مرة يتم فيها ذكر هذه المنطقة، ما يجعلنا نحذر من هذا التجاهل"، مؤكدة أنه "لا يمكن أن نتخلى عن أرضنا مهما كانت التضحيات ولن نقبل باستمرار تجاهل هذه القضية الوطنية بامتياز".

الكلمات المفتاحية