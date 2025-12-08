Your browser does not support the video tag.

في ظلِّ التحديات الاقتصادية وضعف الإمكانات، اتَّجهت بلدية لبايا إلى مصدرٍ مستدامٍ تقدِّمه الأرض بسخاء، وهو شجر الصنوبر الذي تفترش به سفوح البلدة وتلالُها وأرصفتها.

وتعمل الفرقُ البلدية على تحويل هذه الثروة البيئية إلى موردٍ مالي، من خلال برنامجٍ متكامل يبدأ من القطاف اليدوي للأكواز، مرورًا بتجفيفها وتكسيرها، وصولًا إلى مرحلة التعبئة والبيع، في تجربةٍ تجمع بين الجهد المجتمعي والإدارة الرشيدة.



