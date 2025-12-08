المقال التالي الوشاة القواتيون يواصلون تحريضهم على الجيش اللبناني
الصنوبر .. ثروة بيئية ومورد مالي للبلديات
مراسل العهد/ البقاع الغربي
في ظلِّ التحديات الاقتصادية وضعف الإمكانات، اتَّجهت بلدية لبايا إلى مصدرٍ مستدامٍ تقدِّمه الأرض بسخاء، وهو شجر الصنوبر الذي تفترش به سفوح البلدة وتلالُها وأرصفتها.
وتعمل الفرقُ البلدية على تحويل هذه الثروة البيئية إلى موردٍ مالي، من خلال برنامجٍ متكامل يبدأ من القطاف اليدوي للأكواز، مرورًا بتجفيفها وتكسيرها، وصولًا إلى مرحلة التعبئة والبيع، في تجربةٍ تجمع بين الجهد المجتمعي والإدارة الرشيدة.