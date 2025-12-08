كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي الوشاة القواتيون يواصلون تحريضهم على الجيش اللبناني

خاص العهد

خاص العهد

الصنوبر .. ثروة بيئية ومورد مالي للبلديات

2025-12-08 10:50
61
ماهر قمر - مراسل
71 مقالاً

مراسل العهد/ البقاع الغربي 

في ظلِّ التحديات الاقتصادية وضعف الإمكانات، اتَّجهت بلدية لبايا إلى مصدرٍ مستدامٍ تقدِّمه الأرض بسخاء، وهو شجر الصنوبر الذي تفترش به سفوح البلدة وتلالُها وأرصفتها.

وتعمل الفرقُ البلدية على تحويل هذه الثروة البيئية إلى موردٍ مالي، من خلال برنامجٍ متكامل يبدأ من القطاف اليدوي للأكواز، مرورًا بتجفيفها وتكسيرها، وصولًا إلى مرحلة التعبئة والبيع، في تجربةٍ تجمع بين الجهد المجتمعي والإدارة الرشيدة.
 

الكلمات المفتاحية
البلديات البيئة الاقتصاد المنتج
إقرأ المزيد
المزيد
القرى الأمامية تستعيد نبضها ..  صمودٌ أقوى من الإعتداءات
القرى الأمامية تستعيد نبضها ..  صمودٌ أقوى من الإعتداءات
خاص العهد منذ ساعتين
الصنوبر .. ثروة بيئية ومورد مالي للبلديات
الصنوبر .. ثروة بيئية ومورد مالي للبلديات
خاص العهد منذ 3 ساعات
تطوير المناهج.. ما الهدف من مشروع حذف المادّة الدينية من البرنامج الزمني للمدارس؟ 
تطوير المناهج.. ما الهدف من مشروع حذف المادّة الدينية من البرنامج الزمني للمدارس؟ 
خاص العهد منذ 22 ساعة
هل كان قرار البنك المركزي العراقي بإدراج قوى المقاومة في قوائم
هل كان قرار البنك المركزي العراقي بإدراج قوى المقاومة في قوائم "الإرهاب" مقصودًا؟
خاص العهد منذ يوم
مقالات مرتبطة
الصنوبر .. ثروة بيئية ومورد مالي للبلديات
الصنوبر .. ثروة بيئية ومورد مالي للبلديات
خاص العهد منذ 3 ساعات
الجنوب بعد عام على العودة: صمود الأهالي يعيد الحياة إلى القرى رغم غياب الدولة
الجنوب بعد عام على العودة: صمود الأهالي يعيد الحياة إلى القرى رغم غياب الدولة
خاص العهد 2025-11-27
ملف العمل البلدي في حزب الله يدين اغتيال عضو بلدية حولا: استهداف الموظفين خط أحمر
ملف العمل البلدي في حزب الله يدين اغتيال عضو بلدية حولا: استهداف الموظفين خط أحمر
لبنان 2025-11-23
مُسيّرة صهيونية تغتال عضو بلدية حولا عقب اجتماع المجلس البلدي
مُسيّرة صهيونية تغتال عضو بلدية حولا عقب اجتماع المجلس البلدي
لبنان 2025-11-22
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة