تشهد القرى الجنوبية عودة شبه طبيعية للحياة رغم الاعتداءات المستمرة، إذ يواصل الأهالي يومياتهم بعزيمة لافتة، مؤكدين تمسّكهم بأرضهم وإصرارهم على المضيّ قدمًا. عاد الأهالي لإعادة إعمار ما تهدّم، فيما أعاد أصحاب المحال التجارية فتح أبوابهم مجددًا لتعود الحركة التجارية تدريجيًا إلى ما كانت عليه وعاد الطلاب إلى مقاعدهم الدراسية.

الأهالي، الذين لم تغِب عنهم آثار العدوان، يثبتون قدرة الجنوب على النهوض، وأن إرادة الناس أقوى من محاولات تعطيل حياتهم اليومية، إذ تتجدد الحياة يومًا بعد يوم كرسالةٍ واضحة بأنّ هذه الأرض لا تُهزم.



