وجه رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ الدكتور أحمد القطان رسالة شكر وتقدير لجمعية "وتعاونوا" رئيسًا وأعضاءً، على جهودها التطوعية في خدمة الناس على مساحة الوطن، وما تقدمه من مساعدات إنسانية مختلفة للأسر المتعففة.

وأوضح الشيخ القطان أن جمعية قولنا والعمل تسلّمت من جمعية "وتعاونوا" مئات الحصص التموينية لتوزيعها على العائلات المتعفّفة في البقاع عامة، وبرّ الياس بشكل خاص، مؤكدًا أنّ الجمعية أخذت على عاتقها الوقوف إلى جانب الناس بكل ما تستطيع، سواء عبر المساعدات الغذائية أو الطبية أو الدوائية، وعلى مختلف المستويات التي تخفف من معاناة الأهالي.

دعوة للدولة لتحمّل مسؤولياتها

وخلال عملية التسليم، ألقى الشيخ القطان، كلمة شدد فيها على أهمية التعاون والتكافل بين مختلف الجهات لمساندة المواطنين في هذه الظروف الصعبة. وقال: "إن الجمعيات الأهلية تقوم بما تستطيع لمساندة المواطنين، إلا أنّ ذلك لا يُعفي الدولة من مسؤولياتها. وقال: "إنّ على الحكومة وجميع الوزارات أن تضطلع بواجباتها كاملة، وأن تعمل على تخفيف الأوضاع الاقتصادية والمعيشية القاسية التي يعيشها اللبنانيون".

وندّد الشيخ القطان بالاعتداءات "الإسرائيلية" المستمرة على لبنان، ورأى أنّ "مواجهة العدو تتطلّب تماسكًا وطنيًا وتضامنًا اجتماعيًا".

وختم قائلًا: "إنّ الوقوف إلى جانب أهلنا وتعزيز وحدتنا الوطنية والإسلامية يشكل ركيزة أساسية لتخفيف وطأة الظروف الصعبة التي نمر بها، ولمواجهة أي تهديد يتعرض له وطننا".

