أعلنت تايلاند، اليوم الاثنين 08 كانون الأول/ديسمبر 2025، أنها شنّت غارات جوية ضد مواقع للجيش الكمبودي، عقب اشتباكات حدودية بين الجانبين أدت إلى وقوع إصابات وتبادل الطرفان المسؤولية عنها.

وقال المتحدث باسم الجيش التايلاندي وينتاي سوفاري في بيان إنه "بعد أن أطلقت القوات الكمبودية النار على القوات التايلاندية في وقت مبكر اليوم الاثنين في مقاطعة أوبون راتشاثاني، تلقى الجيش تقارير تفيد بأن جنودًا تايلانديين تعرضوا لهجوم بنيران قوات دعم، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة أربعة آخرين".

وأضاف وينتاي بأن "تايلاند بدأت باستخدام الطائرات الحربية لضرب أهداف عسكرية في عدة مناطق لوقف هجمات القوات الكمبودية.



وزارة الدفاع الكمبودية

من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الكمبودية مالي سوشيتا إن "القوات التايلاندية شنّت هجومًا على القوات الكمبودية في مقاطعتي برياه فيهير وأودار مينتشي الحدوديتين في وقت مبكر من صباح الاثنين، متهمة تايلاند "بإطلاق عدة قذائف دبابات على معبد تاموني توم ومناطق أخرى بالقرب من معبد برياه فيهير".

وقال المتحدث الكمبودي باسم إدارة مقاطعة أودار مينتشي، ميت ميسفيكدي، إنه "تم الإبلاغ عن إطلاق نار في مناطق معبدي تاموني توم وتا كرابي اللذين يعود تاريخهما إلى قرون مضت"، مضيفا أن "عددا من القرويين الذين يعيشون بالقرب من الحدود يفرون إلى مناطق آمنة".

تايلاند

وأفادت القوات التايلاندية في بيان أنه "تم إجلاء نحو 35 ألف شخص من المناطق الواقعة على طول الحدود مع كمبوديا منذ تجدد القتال".

وكان الجانبان قد أبلغا عن وقوع مناوشات حدودية الأحد أسفرت عن إصابة جنديين تايلانديين.

واندلعت اشتباكات بين تايلاند وكمبوديا هذا الصيف، استمرت خمسة أيام وأسفرت عن مقتل 43 شخصًا ونزوح نحو 300 ألف قبل التوصل إلى هدنة.

