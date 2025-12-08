كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

عربي ودولي

تايلاند تشن غارات جوية على مواقع كمبودية
عربي ودولي

تايلاند تشن غارات جوية على مواقع كمبودية

2025-12-08 13:58
21

أعلنت تايلاند، اليوم الاثنين  08 كانون الأول/ديسمبر 2025، أنها شنّت غارات جوية ضد مواقع للجيش الكمبودي، عقب اشتباكات حدودية بين الجانبين أدت إلى وقوع إصابات وتبادل الطرفان المسؤولية عنها.

وقال المتحدث باسم الجيش التايلاندي وينتاي سوفاري في بيان إنه "بعد أن أطلقت القوات الكمبودية النار على القوات التايلاندية في وقت مبكر اليوم الاثنين في مقاطعة أوبون راتشاثاني، تلقى الجيش تقارير تفيد بأن جنودًا تايلانديين تعرضوا لهجوم بنيران قوات دعم، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة أربعة آخرين".

وأضاف وينتاي بأن "تايلاند بدأت باستخدام الطائرات الحربية لضرب أهداف عسكرية في عدة مناطق لوقف هجمات القوات الكمبودية.


وزارة الدفاع الكمبودية

من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الكمبودية مالي سوشيتا إن "القوات التايلاندية شنّت هجومًا على القوات الكمبودية في مقاطعتي برياه فيهير وأودار مينتشي الحدوديتين في وقت مبكر من صباح الاثنين، متهمة تايلاند "بإطلاق عدة قذائف دبابات على معبد تاموني توم ومناطق أخرى بالقرب من معبد برياه فيهير".

وقال المتحدث الكمبودي باسم إدارة مقاطعة أودار مينتشي، ميت ميسفيكدي، إنه "تم الإبلاغ عن إطلاق نار في مناطق معبدي تاموني توم وتا كرابي اللذين يعود تاريخهما إلى قرون مضت"، مضيفا أن "عددا من القرويين الذين يعيشون بالقرب من الحدود يفرون إلى مناطق آمنة".

تايلاند

وأفادت القوات التايلاندية في بيان أنه "تم إجلاء نحو 35 ألف شخص من المناطق الواقعة على طول الحدود مع كمبوديا منذ تجدد القتال".

وكان الجانبان قد أبلغا عن وقوع مناوشات حدودية الأحد أسفرت عن إصابة جنديين تايلانديين.

واندلعت اشتباكات بين تايلاند وكمبوديا هذا الصيف، استمرت خمسة أيام وأسفرت عن مقتل 43 شخصًا ونزوح نحو 300 ألف قبل التوصل إلى هدنة.

الكلمات المفتاحية
تايلاند
إقرأ المزيد
المزيد
تايلاند تشن غارات جوية على مواقع كمبودية
تايلاند تشن غارات جوية على مواقع كمبودية
عربي ودولي منذ 26 دقيقة
إحباط محاولة انقلاب في بنين.. وقوات أفريقية تنتشر في البلاد لدعم الحكومة 
إحباط محاولة انقلاب في بنين.. وقوات أفريقية تنتشر في البلاد لدعم الحكومة 
عربي ودولي منذ 15 ساعة
وزير الثقافة الباكستاني: إيران تنتصر بثقافتها كما تنتصر بسلاحها
وزير الثقافة الباكستاني: إيران تنتصر بثقافتها كما تنتصر بسلاحها
عربي ودولي منذ 16 ساعة
اختتام مؤتمر العهد للقدس بوثيقة تاريخية تؤكد الحق الفلسطيني وتدين الإبادة الصهيونية
اختتام مؤتمر العهد للقدس بوثيقة تاريخية تؤكد الحق الفلسطيني وتدين الإبادة الصهيونية
عربي ودولي منذ 17 ساعة
مقالات مرتبطة
تايلاند تشن غارات جوية على مواقع كمبودية
تايلاند تشن غارات جوية على مواقع كمبودية
عربي ودولي منذ 26 دقيقة
بسبب أحد وزرائه.. رئيس وزراء تايلند يفقد منصبه
بسبب أحد وزرائه.. رئيس وزراء تايلند يفقد منصبه
عربي ودولي 2024-08-15
انفجار عنيف يهز مصنع كيميائيات في تايلاند
انفجار عنيف يهز مصنع كيميائيات في تايلاند
عربي ودولي 2021-07-05
 فيل جائع يقتحم منزلًا لتناول الأرز  في تايلاند
 فيل جائع يقتحم منزلًا لتناول الأرز  في تايلاند
منوعات 2021-06-21
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة