كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي جيش الاحتلال يُنشئ حاجزًا أمنيًا على حدود الأردن 

لبنان

خليل: موعد الانتخابات ثابت و
لبنان

خليل: موعد الانتخابات ثابت و"القوات" تحاول تعطيلها

2025-12-08 15:20
78

أكَّد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل، من مجلس النواب أنَّ "إجراء الانتخابات في موعدها مسألة ثابتة".

وردًّا على رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، قال: "نذكّر جعجع، الذي يتحدث كأنه مرشد للجمهورية، بأن موقع رئاسة مجلس النواب وصلاحية الدعوة إلى الجلسات دستورية وقانونية، ولا تقبل المصادرة أو الوصاية من أحد، ولن نسمح لأي جهة بمحاولة التأثير عليها".

واعتبر  أن "ما يجري ليس تصويبًا تقنيًا بحتًا، بل محاولة لاستغلال لحظة سياسية"، مضيفًا: "من يريد تعطيل الانتخابات هو من يحاول ربطها بشروط جديدة".

وذكّر جعجع بـ"أن كتلة القوات هي من عطلت اقتراحًا لتعديل قانون الانتخاب"، وبـ"أن صلاحية رئيس المجلس لا تقبل المصادرة"، مشيرًا إلى أنَّ "من يريد الانتخابات حقًا ليتوقف بإستعمالها كسلاح". 

وفي الشأن المتصل بالاعتداءات "الاسرائيلية" وإعادة الإعمار، شدد خليل على وجوب أن تضطلع الحكومة بمسؤولياتها في ملف إعادة الإعمار، مؤكدا أن الإطار الوحيد كآلية للتفاوض هو لجنة المياكنيزم.

الكلمات المفتاحية
القوات اللبنانية سمير جعجع الانتخابات النيابية في لبنان علي حسن خليل
إقرأ المزيد
المزيد
النائب صلح: لن نسمح بخطاب الكراهية والعبث بالسلم الأهلي.. وخيارنا العيش الواحد
النائب صلح: لن نسمح بخطاب الكراهية والعبث بالسلم الأهلي.. وخيارنا العيش الواحد
لبنان منذ 15 دقيقة
خليل: موعد الانتخابات ثابت و
خليل: موعد الانتخابات ثابت و"القوات" تحاول تعطيلها
لبنان منذ 4 ساعات
"قولنا والعمل" تتسلّم من "وتعاونوا" مئات الحصص لتوزيعها على المتعفّفين في بر الياس
لبنان منذ 7 ساعات
برو: على الدولة ألّا تقدم تنازلات على حساب الواجبات الوطنية
برو: على الدولة ألّا تقدم تنازلات على حساب الواجبات الوطنية
لبنان منذ 7 ساعات
مقالات مرتبطة
خليل: موعد الانتخابات ثابت و
خليل: موعد الانتخابات ثابت و"القوات" تحاول تعطيلها
لبنان منذ 4 ساعات
القوات اللبنانية رأس حربة الحملة على الجيش اللبناني
القوات اللبنانية رأس حربة الحملة على الجيش اللبناني
خاص العهد منذ 5 ساعات
الوشاة القواتيون يواصلون تحريضهم على الجيش اللبناني
الوشاة القواتيون يواصلون تحريضهم على الجيش اللبناني
لبنان منذ 8 ساعات
الفوعاني: حركة أمل استكملت استعداداتها للانتخابات التي ستُجرى في موعدها 
الفوعاني: حركة أمل استكملت استعداداتها للانتخابات التي ستُجرى في موعدها 
لبنان منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة