أكَّد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل، من مجلس النواب أنَّ "إجراء الانتخابات في موعدها مسألة ثابتة".

وردًّا على رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، قال: "نذكّر جعجع، الذي يتحدث كأنه مرشد للجمهورية، بأن موقع رئاسة مجلس النواب وصلاحية الدعوة إلى الجلسات دستورية وقانونية، ولا تقبل المصادرة أو الوصاية من أحد، ولن نسمح لأي جهة بمحاولة التأثير عليها".

واعتبر أن "ما يجري ليس تصويبًا تقنيًا بحتًا، بل محاولة لاستغلال لحظة سياسية"، مضيفًا: "من يريد تعطيل الانتخابات هو من يحاول ربطها بشروط جديدة".

وذكّر جعجع بـ"أن كتلة القوات هي من عطلت اقتراحًا لتعديل قانون الانتخاب"، وبـ"أن صلاحية رئيس المجلس لا تقبل المصادرة"، مشيرًا إلى أنَّ "من يريد الانتخابات حقًا ليتوقف بإستعمالها كسلاح".

وفي الشأن المتصل بالاعتداءات "الاسرائيلية" وإعادة الإعمار، شدد خليل على وجوب أن تضطلع الحكومة بمسؤولياتها في ملف إعادة الإعمار، مؤكدا أن الإطار الوحيد كآلية للتفاوض هو لجنة المياكنيزم.

