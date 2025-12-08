كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
ترامب: أشعر بخيبة أمل من زيلينسكي.. لم يقرأ خطة "السلام" بعد

2025-12-08 18:01
قال الرئيس الأميركي؛ دونالد ترامب، إنّه شعر بـ"خيبة أمل بعض الشيء" تجاه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لعدم سير الأخير قُدُمًا في مقترح الخطة المقدَّمة لإنهاء الحرب مع روسيا.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: "تحدثت مع الرئيس بوتين ومع القادة الأوكرانيين بمن فيهم زيلينسكي، ويجب أنْ أقول إنّني أشعر بخيبة أمل بعض الشيء لأنّ الرئيس زيلينسكي لم يقرأ المقترح (الخطة) بعد، وكان هذا قبل ساعات قليلة".

وانتهت، السبت 6 كانون الأول/ديسمبر 2025، محادثات عبر الهاتف بين مسؤولين أميركيين وأوكرانيين استمرت لأيام وشارك فيها زيلينسكي، دون تحقيق أيّ تَقدُّم واضح لإنهاء الحرب، على الرغم من تَعهُّد الرئيس الأوكراني بإجراء المزيد من المحادثات للوصول إلى "سلام حقيقي".

وجاءت المحادثات بعد أنْ التقى المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، حيث رفضت موسكو أجزاءً من المقترح الأميركي.

وخضعت الخطة الأميركية لتعديلات منذ طرحها للمرة الأولى في تشرين الثاني/نوفمبر 2025 وسط انتقادات لها بأنّها "تتساهل مع روسيا".

