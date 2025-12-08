أشاد وزير الخارجية الفنزويلي؛ إيفان جيل بينتو، بـ"موقف إيران الداعم لفنزويلا"، مؤكّدًا أنّ "روابط التضامن والتعاون بين البلدين أتاحت لهما المُضي قُدُمًا معًا نحو بناء عالم متعدّد الأقطاب".



وقال بينتو، في رسالة على قناته الرسمية على "تلجرام": "بالنيابة عن الرئيس نيكولاس مادورو، نتقدّم بأحرّ التحيات للبيان الصادر عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية الداعم لحق فنزويلا، كدولة مستقلة ومدافعة عن ميثاق الأمم المتحدة، في حماية سلامها وسيادتها من التهديدات الخارجية غير المبرَّرة".



وأضاف بينتو: "نؤكّد مجدّدًا على روابط التضامن والتعاون القائمة على الاحترام المتبادل لشعب إيران وحكومتها العظيمة".



وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية؛ إسماعيل بقائي، قد أعلن عن أنّ "إيران تتمسّك بالحق الأصيل لجميع الحكومات في الدفاع عن نفسها ضد أيّ تهديد أو عدوان خارجي".



وشدّد بقائي، في مؤتمر صحافي عقده في طهران، الأحد 7 كانون الأول/ديسمبر 2025، على أنّ "التضامن مع فنزويلا يهدف إلى مواجهة محاولات الهيمنة والقوة غير المبرَّرة على المستوى الدولي".



وأشار إلى أنّ "إيران تتعاون على الصعيد الدولي مع فنزويلا وروسيا والصين في منظمات دولية متعدّدة الأطراف"، مؤكّدًا أنّ "أيّ تهديد لفنزويلا دون مقاومة دولية شاملة قد يشكّل سابقة خطيرة في انتهاك القانون الدولي".



كما دعا جميع الحكومات إلى "اتخاذ موقف حاسم ضد أيّ خرق لمبادئ الأمم المتحدة".



جدير ذكره أنّ الولايات المتحدة تواصل تحشيدها العسكري في منطقة البحر الكاريبي على مقربة من سواحل فنزويلا، حيث نقلت إلى هناك طائرات وسفنًا حربية وأسلحة متطوّرة وعديد من الجيش الأميركي، بزعم أنّها تقوم بـ"مكافحة المخدرات".

