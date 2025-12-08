هاجم رئيس كيان الاحتلال الصهيوني؛ إسحاق هرتسوغ، رئيس بلدية نيويورك المنتخب زهران ممداني، على خلفية انتقاده حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة.

ووصف هرتسوغ، خلال خطاب ألقاه في "جامعة يشيفا" في نيويورك، تصريحات ممداني المناهضة للهجرة إلى "إسرائيل" والصهيونية بأنها "مستفزّة ومثيرة للغضب"، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقال: "التطورات الأخيرة في نيويورك تثير شكوكًا. هنا نشهد صعود رئيس بلدية منتخب لا يبذل أيّ جهد لإخفاء ازدرائه لـ"إسرائيل""، في إشارة منه إلى ممداني.

كما تحدث هرتسوغ عن الاحتجاجات المناهضة للعدوان في نيويورك والولايات المتحدة، معتقدًا أنّ ""الاضطرابات" تثير قلقًا بالغًا والتحدّيات التي تواجه الشعب اليهودي تتزايد".

وطالب ممداني الذي فاز في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2025 بمنصب رئيس بلدية نيويورك، بوقف الدعم الأميركي للكيان، ووصف الحرب على غزة بأنّها "إبادة جماعية".

كما هدّد ممداني باعتقال رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو في حال وصوله إلى نيويورك، حيث مقر الأمم المتحدة، بعد أنْ أصدرت "المحكمة الجنائية الدولية" في 2024 مذكّرة اعتقال بحقّه لمسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات ضد الإنسانية في غزة.

في المقابل، يتصدّر هرتسوغ الدفاع عن حرب الإبادة على غزة التي بدأت يوم 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 بدعم أميركي، وأسفرت عن أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال.

وما زال الاحتلال يخرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقَّع يوم 10 تشرين الأول/أكتوبر 2024 بينه وبين فصائل المقاومة الفلسطينية، مما أدّى إلى استشهاد 373 فلسطينيًا وإصابة 970 منذ هذا التاريخ، وفق وزارة الصحة في القطاع. كما يمنع الاحتلال إدخال كميات كافية من الغذاء والدواء إلى القطاع الذي يعاني فيه نحو 2.4 مليون فلسطيني أوضاعًا مأساوية.

