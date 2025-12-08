كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
صحيفة سويسرية: الولايات المتحدة قضت على إمكان انضمام أوكرانيا إلى
عربي ودولي

صحيفة سويسرية: الولايات المتحدة قضت على إمكان انضمام أوكرانيا إلى "الناتو"

2025-12-08 19:01
أكّدت صحيفة "نویه تسورخر تسايتونغ" السويسرية، أنّ "الإستراتيجية الجديدة للأمن القومي الأميركي قضت عمليًا على إمكان انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو"".

وقالت الصحيفة: "يبدو أنّ احتمال انضمام أوكرانيا إلى "الناتو" قد أُبعِد نهائيًا عن جدول الأعمال. فوفقًا للإستراتيجية الأمنية الجديدة التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فإنّ الحلف ‘لم يعد يجب أنْ يوسّع عضويته باستمرار’".

وكان البيت الأبيض قد أعلن، يوم الجمعة 5 كانون الأول/ديسمبر 2025، عن الإستراتيجية الجديدة للأمن القومي الأميركي، والتي تشير إلى وجود خلافات في الرؤى بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي قالت الإستراتيجية عنها إنّها تُظهِر "توقعات غير واقعية" إزاء "النزاع" في أوكرانيا. 

وادّعت الوثيقة أنّ "الاتحاد الأوروبي يعلّق آماله على استمرار القتال، بل ويتجاوز المبادئ الأساسية للديمقراطية في مسعى إلى قمع المعارضة".

وذكَرت الإستراتيجية أنّ "واشنطن عاقدة العزم على مواجهة هذا النهج"، داعيةً الدول الأوروبية إلى "تَحمُّل مسؤولية الدفاع عن نفسها".

