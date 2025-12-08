أعلن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب سانتوس، أنه بصدد الخضوع لعملية جراحية بسبب معاناته من إصابة في غضروف الركبة اليسرى، دون التخلي عن حلم المشاركة في كأس العالم 2026.

ونجح نيمار (33 عامًا) في إنقاذ سانتوس من الهبوط إلى الدرجة الثانية في البرازيل، إذ خاض المباريات الثلاث الأخيرة مع فريقه رغم إصابته الخطيرة (تمزّق في غضروف الركبة اليسرى) ونصيحة الأطباء بعدم اللعب، وفيها قدّم أداء مبهرًا ساعد الفريق على البقاء في نهاية المطاف.

نيمار ينقذ سانتوس من الهبوط

وشارك نيمار، أمس الأحد 7 كانون الأول/ديسمبر، أساسيًا مع سانتوس في المباراة ضد كروزيرو التي انتهت بفوز الأول 3-0 في الجولة الأخيرة من الدوري البرازيلي، وهو فوز أمّن بقاء الفريق مع الكبار بعدما أنهى الدوري في المركز الـ12 برصيد 47 نقطة.

وخاض نيمار المباراة كاملة، لكنه لم يسجّل هذه المرة بعد أيام من ثلاثيته (هاتريك) في شباك يوفينتود، وبعد صافرة النهاية احتفل مع الجماهير.

كأس العالم: المهمة الأخيرة

واعترف نيمار في مقابلة تلفزيونية أنه خالف نصائح الأطباء حين قرر مواصلة اللعب وأنه "ضحّى رغم الألم"، مؤكدًا أنّ هدفه الجديد بعد إنقاذ سانتوس يتمثل في المشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2026.

وقال نيمار: "حان الوقت للراحة ونسيان كرة القدم لمدة 10 أيام، أنا بحاجة ماسة لإعادة ضبط كاملة. بعد ذلك سأخضع للعملية الضرورية ثم سأكرّس كل تركيزي لمهمتي الأخيرة، كأس العالم".

وأضاف بعد بقاء سانتوس في الدوري البرازيلي: "أشعر بارتياح كبير، مررنا بالكثير من المحن. كان الخوف يسيطر علينا. الهبوط؟ لا يمكن أن يحدث لسانتوس. هذا النادي يستحق الأفضل، ويستحق البقاء دائمًا في القمة".

وكشف نيمار عن أسوأ لحظة له مع سانتوس خلال الموسم المنتهي، وكانت تلك التي حدثت يوم 9 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في مباراة فريقه ضد فلامغنو، حين فقد أعصابه وهاجم الحكم والجماهير وحتى بعض زملائه.

مستقبل نيمار مع سانتوس

في هذه الأثناء، وصف نيمار الموسم بأنه معقد وأن الأسابيع الأخيرة كانت صعبة للغاية بقوله "كنت في أدنى حالاتي النفسية. أنا ممتن لكل من ساعدني على الوقوف مجددا".

وبخصوص مستقبله أكد نيمار أنه سيضع "مصلحة سانتوس أولًا"، خاصة أن عقده مع الفريق ينتهي أواخر شهر كانون الأول الجاري.

يُذكر أن نيمار عانى من سلسلة إصابات متلاحقة ابتعد بسببها عن الملاعب لمدة 125 يومًا وغاب عن سانتوس في 18 مباراة.

