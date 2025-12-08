جال وزير الزراعة نزار هاني والمنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسّق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، في قضاءَي بنت جبيل ومرجعيون، للاطلاع على حاجات المزارعين والبلديات والتحديات التي يواجهها القطاع الزراعي في هذه المرحلة الدقيقة.

بدأت جولة هاني وريزا في سرايا بنت جبيل، حيث عقدا اجتماعًا مع النائبَين أيوب حميد وأشرف بيضون والقائمقام شربل العلم ورؤساء اتحادات وبلديات بنت جبيل، وبحثوا في شؤون القطاع الزراعي وسُبُل دعم المزارعين وتعزيز التعاون البلدي - الوزاري.

ثم شارك هاني وريزا في الندوة الزراعية حول تشحيل الأشجار المثمرة في "المركز الزراعي" في بنت جبيل، لينتقلا بعد ذلك إلى بلدة عيترون حيث تفقّدا معمل اللبنة والجبنة الذي جرى استحداثه خلال العدوان الصهيوني الأخير بعد تدمير المعمل الأساسي للبلدة، والذي كانت وزارة الزراعة قد جهّزته سابقًا. كما شارك هاني وريزا في زراعة شتول الزيتون ضمن مشروع توزيع النصوب دعمًا للمزارعين.

وفي بلدة الطيبة في قضاء مرجعيون، التقيا بالمزارعين خلال تسجيلهم في سِجلّ المزارعين، ثم عُقِد اجتماع موسّع مع رؤساء البلديات، بمشاركة رئيس اتحاد بلديات جبل عامل؛ قاسم حمدان، للبحث في الملفات الزراعية وسُبُل دعم الإنتاج المحلي وتحسين الخدمات الموجّهة للمزارعين.

كما شملت الجولة زيارة إلى بلدتَيْ العديسة وكفركلا لمعاينة حقول الزيتون المتضرّرة جرّاء الاعتداءات الأخيرة، والاستماع للمزارعين ومالكي الأراضي تمهيدًا لوضع خطة واضحة للتعويض وإعادة تأهيل البساتين المتضرّرة.

وأكد هاني، في ختام جولته، "التزام وزارة الزراعة الدائم مع شركائها في الأمم المتحدة بدعم مزارعي الجنوب وتعزيز صمودهم، فهم خط الدفاع الأول عن أمن لبنان الغذائي"، قائلًا: "واجبنا أنْ نبقى إلى جانبهم بكل الإمكانات المتاحة".

