كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي رئيس المجلس الأوروبي: لن نقبل تهديدات أميركا وتدخّلاتها في سياساتنا

رياضة

فليك: نركّز على أنفسنا ولا ننظر إلى ريال مدريد ولا أريد إهدار طاقتي عليهم
رياضة

فليك: نركّز على أنفسنا ولا ننظر إلى ريال مدريد ولا أريد إهدار طاقتي عليهم

2025-12-08 21:09
61

قال الألماني هانز فليك؛ مدرب برشلونة، الاثنين 8 كانون الأول/ديسمبر: "إننا نركز على أنفسنا ولا ننظر إلى ريال مدريد. لا أريد إهدار طاقتي؛ أريد توفيرها لفريقنا، ولا نريد الحديث عنهم. نحن متقدمون بأربع نقاط (في الدوري الإسباني)، لكن الطريق طويل جدًا وعلينا تقديم أفضل ما لدينا".

كلام فليك جاء ردًا على سؤال حول تعثّر ريال مدريد أمام نادي سيلتا فيغو بنتيجة 2-0 في الدوري، وذلك في المؤتمر الصحفي لمباراة فرانكفورت غدًا الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا.

وأكّد فليك بشكل واضح أنّ الحارس خوان غارسيا سيواصل اللعب أساسيًا، رغم إمكانية دخول مارك أندري تير شتيغن قائمة المباراة أمام آينتراخت فرانكفورت.

وقال: "دوري الأبطال مختلف، وما حدث قبل ذلك لا يُحتسب. آينتراخت يملك فريقًا جيدًا وشابًا ويتميز باللعب بكثافة... ويكيّف نظامه. إذا كنا في أفضل مستوى لدينا ستكون لدينا فرصة للفوز، لكن الأمر سيكون صعبًا. يمكنهم إيذاؤنا إذا لم نكن في أعلى مستوياتنا".

وأضاف: "الجميع يعرف ما حدث خلال الأشهر الثلاثة الماضية: الكثير من الإصابات وغيابات للاعبين مهمين. لم نتمكن من توزيع الأعباء. في آخر عشر دقائق من مباراة برشلونة أمام ريال بيتيس بدا اللاعبون مرهقين".

وتابع فليك: "ليس سهلًا الحفاظ على هذا المستوى دائمًا. يقدمون أداء جيدًا للغاية، وهم مستمرون في الضغط. بالنسبة لي، لعبوا بمستوى مختلف عما كان عليه قبل شهر. خاصة كوبارسي الذي يبلغ 18 عامًا. إنه موسمه الثالث، لكنه أمام بيتيس قدم 87 تمريرة بنسبة نجاح 100%. إنه أول لاعب في تاريخ الدوري يحقق ذلك".
 

الكلمات المفتاحية
أوروبا كرة القدم برشلونة
إقرأ المزيد
المزيد
فليك: نركّز على أنفسنا ولا ننظر إلى ريال مدريد ولا أريد إهدار طاقتي عليهم
فليك: نركّز على أنفسنا ولا ننظر إلى ريال مدريد ولا أريد إهدار طاقتي عليهم
رياضة منذ 3 ساعات
مونديال 2026 بين التوسّع التاريخي وتشديد سياسات الهجرة في عهد ترامب
مونديال 2026 بين التوسّع التاريخي وتشديد سياسات الهجرة في عهد ترامب
رياضة منذ 3 ساعات
بعد إنقاذ سانتوس من الهبوط.. نيمار يعلن خضوعه لعملية جراحية ويستعد لكأس العالم
بعد إنقاذ سانتوس من الهبوط.. نيمار يعلن خضوعه لعملية جراحية ويستعد لكأس العالم
رياضة منذ 5 ساعات
صلاح خارج تشكيلة ليفربول المغادرة إلى ميلانو.. ومصيره في النادي يزداد غموضًا
صلاح خارج تشكيلة ليفربول المغادرة إلى ميلانو.. ومصيره في النادي يزداد غموضًا
رياضة منذ 6 ساعات
مقالات مرتبطة
فليك: نركّز على أنفسنا ولا ننظر إلى ريال مدريد ولا أريد إهدار طاقتي عليهم
فليك: نركّز على أنفسنا ولا ننظر إلى ريال مدريد ولا أريد إهدار طاقتي عليهم
رياضة منذ 3 ساعات
مونديال 2026 بين التوسّع التاريخي وتشديد سياسات الهجرة في عهد ترامب
مونديال 2026 بين التوسّع التاريخي وتشديد سياسات الهجرة في عهد ترامب
رياضة منذ 3 ساعات
صلاح خارج تشكيلة ليفربول المغادرة إلى ميلانو.. ومصيره في النادي يزداد غموضًا
صلاح خارج تشكيلة ليفربول المغادرة إلى ميلانو.. ومصيره في النادي يزداد غموضًا
رياضة منذ 6 ساعات
فوضى في ريال مدريد بعد السقوط أمام سيلتا فيغو
فوضى في ريال مدريد بعد السقوط أمام سيلتا فيغو
رياضة منذ 7 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة