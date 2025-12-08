قال الألماني هانز فليك؛ مدرب برشلونة، الاثنين 8 كانون الأول/ديسمبر: "إننا نركز على أنفسنا ولا ننظر إلى ريال مدريد. لا أريد إهدار طاقتي؛ أريد توفيرها لفريقنا، ولا نريد الحديث عنهم. نحن متقدمون بأربع نقاط (في الدوري الإسباني)، لكن الطريق طويل جدًا وعلينا تقديم أفضل ما لدينا".

كلام فليك جاء ردًا على سؤال حول تعثّر ريال مدريد أمام نادي سيلتا فيغو بنتيجة 2-0 في الدوري، وذلك في المؤتمر الصحفي لمباراة فرانكفورت غدًا الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا.

وأكّد فليك بشكل واضح أنّ الحارس خوان غارسيا سيواصل اللعب أساسيًا، رغم إمكانية دخول مارك أندري تير شتيغن قائمة المباراة أمام آينتراخت فرانكفورت.

وقال: "دوري الأبطال مختلف، وما حدث قبل ذلك لا يُحتسب. آينتراخت يملك فريقًا جيدًا وشابًا ويتميز باللعب بكثافة... ويكيّف نظامه. إذا كنا في أفضل مستوى لدينا ستكون لدينا فرصة للفوز، لكن الأمر سيكون صعبًا. يمكنهم إيذاؤنا إذا لم نكن في أعلى مستوياتنا".

وأضاف: "الجميع يعرف ما حدث خلال الأشهر الثلاثة الماضية: الكثير من الإصابات وغيابات للاعبين مهمين. لم نتمكن من توزيع الأعباء. في آخر عشر دقائق من مباراة برشلونة أمام ريال بيتيس بدا اللاعبون مرهقين".

وتابع فليك: "ليس سهلًا الحفاظ على هذا المستوى دائمًا. يقدمون أداء جيدًا للغاية، وهم مستمرون في الضغط. بالنسبة لي، لعبوا بمستوى مختلف عما كان عليه قبل شهر. خاصة كوبارسي الذي يبلغ 18 عامًا. إنه موسمه الثالث، لكنه أمام بيتيس قدم 87 تمريرة بنسبة نجاح 100%. إنه أول لاعب في تاريخ الدوري يحقق ذلك".



