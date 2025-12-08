كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي بزشكيان: مطئمن لإمكان حل المشاكل في البلاد 

منوعات

دعوى قضائية ضد يوتيوبر بعد تعرّض روبوت  للضرر في أثناء تصوير فيديو
منوعات

دعوى قضائية ضد يوتيوبر بعد تعرّض روبوت  للضرر في أثناء تصوير فيديو

2025-12-08 21:52
48

وجه الروبوت وصانع المحتوى "ريزبوت"  اتهامات عدة لليوتيوبر "سبيد"، وذلك عقب أن ظهرا معًا في أيلول/سبتمبر الماضي حيث تعرض الروبوت لضرر لا يمكن إصلاحه وفق موقع "تيك كرانش" التقني.

ويشير التقرير إلى أن الشركة المسؤولة عن الروبوت وهي "سوشيال روبوتيكس"  قدمت الدعوى القضائية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ضد كل من دارين جيسون وأتكينز جونيور، وشركته الإدارية "ميكسد مانغمنت" ، ومنتج آخر كان مع فريق "سبيد" في ذلك اليوم.

ويذكر بأن "ريزبوت" هو روبوت وصانع محتوى كوميدي يملك أكثر من مليون متابع في منصات التواصل الاجتماعي وأكثر من 800 مليون مشاهدة، وذلك مقارنة مع "سبيد" الذي يملك 50 مليون متابع وأكثر من 6 مليار مشاهدة.

وكان "سبيد" استضاف روبوت "ريزبوت" في مقطع فيديو نُشر في سبتمبر/أيلول الماضي حقق أكثر من 800 ألف مشاهدة، وخلاله تعرض الروبوت للضرب أكثر من مرة، كما ألقاه "سبيد" على الأرض بعنف شديد، وهو الأمر الذي أحدث الضرر في الروبوت ومنعه من الظهور في عدة مقاطع أخرى مع صناع محتوى شهيرين مثل "مستر بيست".

وتشير الشركة في الدعوى القضائية إلى أن "سبيد" كان على علم بنتائج ما يقوم به ضد الروبوت والأثر الدائم الذي سيحدث للروبوت، مضيفة بأن تصرفات اليوتيوبر تسببت في خسارة الروبوت تمامًا.

وتطالب الشركة بتعويضات كاملة عن الضرر الذي حدث للروبوت، فضلاً عن خسائر في الأرباح حدثت نتيجة الضرر الذي لحق بالروبوت.

وفي حين لم يذكر التقرير مقدار التعويض الذي تطالب به الشركة، أشار إلى أن قناة الروبوت في "إنستغرام" و"تيك توك" جمعت أكثر من 800 مليون مشاهدة في الشهر السابق للحادثة، ولكن انخفض هذا المعدل بمقدار 70%؛ لأن الروبوت لم يكن قادرًا على صنع المزيد من المحتوى.

الكلمات المفتاحية
الذكاء الاصطناعي
إقرأ المزيد
المزيد
الأفوكادو من ثمرة محلية قديمة إلى صناعة غذائية عالمية بمليارات الدولارات
الأفوكادو من ثمرة محلية قديمة إلى صناعة غذائية عالمية بمليارات الدولارات
منوعات منذ ساعة
دعوى قضائية ضد يوتيوبر بعد تعرّض روبوت  للضرر في أثناء تصوير فيديو
دعوى قضائية ضد يوتيوبر بعد تعرّض روبوت  للضرر في أثناء تصوير فيديو
منوعات منذ 3 ساعات
التهاب الجيوب الأنفية بعد نزلات البرد: أعراضه وطرائق العلاج المنزلية والطبية
التهاب الجيوب الأنفية بعد نزلات البرد: أعراضه وطرائق العلاج المنزلية والطبية
منوعات منذ 4 ساعات
الذهب يتراجع بعد بلوغه أعلى مستوى في 6 أسابيع مع ارتفاع عوائد السندات الأميركية
الذهب يتراجع بعد بلوغه أعلى مستوى في 6 أسابيع مع ارتفاع عوائد السندات الأميركية
منوعات منذ 6 أيام
مقالات مرتبطة
دعوى قضائية ضد يوتيوبر بعد تعرّض روبوت  للضرر في أثناء تصوير فيديو
دعوى قضائية ضد يوتيوبر بعد تعرّض روبوت  للضرر في أثناء تصوير فيديو
منوعات منذ 3 ساعات
آبل تطلق ميزة
آبل تطلق ميزة "الطاقة التكيفية لإطالة عمر بطارية الآيفون باستخدام الذكاء الاصطناعي
تكنولوجيا منذ 4 ساعات
المحوِّلات (Transformers) الشرارة التي أشعلت عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي
المحوِّلات (Transformers) الشرارة التي أشعلت عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي
تكنولوجيا منذ يومين
OpenAI تحدث تحسينات كبيرة في وضع الصوت بـChatgpt 
OpenAI تحدث تحسينات كبيرة في وضع الصوت بـChatgpt 
تكنولوجيا منذ أسبوع
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة