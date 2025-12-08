كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي نتنياهو يهاجم الخطة الأميركية ويُلوّح بإعادة صياغة ترتيبات ما بعد حرب غزّة

إيران

بزشكيان: مطئمن لإمكان حل المشاكل في البلاد 
إيران

بزشكيان: مطئمن لإمكان حل المشاكل في البلاد 

2025-12-08 21:55
74

أكّد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أنّه مطئمن لـ"إمكان حل المشاكل في البلاد شيئًا فشيئًا".

وقال بزشكيان، في اجتماع مع أمناء ونواب أمناء اللجان الحكومية الاثنين 8 كانون الأول/ديسمبر 2025: "أنا واثق من أنّ مشاكل البلاد يمكن حلها ببطء. أولويتنا في حكومة الوفاق هي توفير سبل العيش، وإدارة اختلالات الطاقة، والصحة، والتعليم، والبيئة، والوقود، والعلاقات الدولية"، مضيفًا: "الوضع الحالي يعود إلى أدائنا".

وشدّد على "ضرورة العمل والموافقات بناءً على الأدلة والوثائق العلمية"، موضحًا أنّه "في جميع أنحاء العالم، تُخطط السياسات وتُلخص وتُنفَّذ بناءً على لوائح وأُطر محدّدة ذات سند علمي وتجريبي مقبول".

وبينما أشار بزشكيان إلى أنّ "الخلافات تبدأ عندما لا نملك الطريقة الصحيحة لمعالجة القضايا، نبّه إلى أنّ "التعامل مع القضية بطريقة شخصية هو أحد أسباب الخلافات، ولكنْ إذا كان لدينا تصنيف مبدئي للبيانات، فلن تتشكّل هذه الخلافات".

وتحدث عن "أهمية مراقبة موافقات مجلس الوزراء والإشراف عليها"، مشيرًا إلى أنّ "القيام بذلك سيحسن مراقبة وتقييم الموافقات واللوائح في الحكومة".

الكلمات المفتاحية
طهران ايران بزشكيان
إقرأ المزيد
المزيد
عراقتشي: صواريخنا استمرت بقوة في حرب الـ12 يومًا حتى طلب الأميركيون وقف نار غير مشروط
عراقتشي: صواريخنا استمرت بقوة في حرب الـ12 يومًا حتى طلب الأميركيون وقف نار غير مشروط
إيران منذ ساعة
بزشكيان: مطئمن لإمكان حل المشاكل في البلاد 
بزشكيان: مطئمن لإمكان حل المشاكل في البلاد 
إيران منذ 3 ساعات
عراقتشي: عزّة إيران ليست شيئًا يُباع
عراقتشي: عزّة إيران ليست شيئًا يُباع
إيران منذ 9 ساعات
الصحف الإيرانية: طهران أفشلت الضغوط القصوى
الصحف الإيرانية: طهران أفشلت الضغوط القصوى
إيران منذ 14 ساعة
مقالات مرتبطة
عراقتشي: صواريخنا استمرت بقوة في حرب الـ12 يومًا حتى طلب الأميركيون وقف نار غير مشروط
عراقتشي: صواريخنا استمرت بقوة في حرب الـ12 يومًا حتى طلب الأميركيون وقف نار غير مشروط
إيران منذ ساعة
بزشكيان: مطئمن لإمكان حل المشاكل في البلاد 
بزشكيان: مطئمن لإمكان حل المشاكل في البلاد 
إيران منذ 3 ساعات
وزير الخارجية الفنزويلي يشيد بموقف إيران الداعم لبلاده
وزير الخارجية الفنزويلي يشيد بموقف إيران الداعم لبلاده
عربي ودولي منذ 6 ساعات
الأدميرال شهرام إيراني: نطاق قيادة بحرية الجيش الإيراني بلغ المياه البعيدة والمحيطات
الأدميرال شهرام إيراني: نطاق قيادة بحرية الجيش الإيراني بلغ المياه البعيدة والمحيطات
إيران منذ يومين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة