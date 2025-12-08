أكّد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أنّه مطئمن لـ"إمكان حل المشاكل في البلاد شيئًا فشيئًا".

وقال بزشكيان، في اجتماع مع أمناء ونواب أمناء اللجان الحكومية الاثنين 8 كانون الأول/ديسمبر 2025: "أنا واثق من أنّ مشاكل البلاد يمكن حلها ببطء. أولويتنا في حكومة الوفاق هي توفير سبل العيش، وإدارة اختلالات الطاقة، والصحة، والتعليم، والبيئة، والوقود، والعلاقات الدولية"، مضيفًا: "الوضع الحالي يعود إلى أدائنا".

وشدّد على "ضرورة العمل والموافقات بناءً على الأدلة والوثائق العلمية"، موضحًا أنّه "في جميع أنحاء العالم، تُخطط السياسات وتُلخص وتُنفَّذ بناءً على لوائح وأُطر محدّدة ذات سند علمي وتجريبي مقبول".

وبينما أشار بزشكيان إلى أنّ "الخلافات تبدأ عندما لا نملك الطريقة الصحيحة لمعالجة القضايا، نبّه إلى أنّ "التعامل مع القضية بطريقة شخصية هو أحد أسباب الخلافات، ولكنْ إذا كان لدينا تصنيف مبدئي للبيانات، فلن تتشكّل هذه الخلافات".

وتحدث عن "أهمية مراقبة موافقات مجلس الوزراء والإشراف عليها"، مشيرًا إلى أنّ "القيام بذلك سيحسن مراقبة وتقييم الموافقات واللوائح في الحكومة".

