النائب حمادة: التطاول على مدارس المهدي هو من خلفيات مرتبطة بالعدو
النائب حمادة: التطاول على مدارس المهدي هو من خلفيات مرتبطة بالعدو "الإسرائيلي"

2025-12-08 22:16
برعاية عضو كتلة الوفاء للمقاومة؛ النائب إيهاب حمادة، أقامت ثانوية المهدي (عج) في البزالية حفلًا تكريميًا لعائلات الخرّيجين الشهداء، وذلك ضمن فعاليات "أسبوع التعبئة"، وبحضور حشد من الخريجين وزملائهم.

وأكد النائب حمادة، في كلمة ألقاها خلال الحفل، أنّ "من يتطاول على مدارس المهدي (عج) من خلفيات مرتبطة بالعدو "الإسرائيلي"، نقول له: "مُت بغيظك""، مشدّدًا على أنّ "هذه المؤسسات التربوية خرّجت أجيالًا تتقدّم بالمبادئ وتتمسّك بالقيم الأخلاقية والوطنية".

وأضاف أنّ "الأطفال الذين تربّوا في هذه المؤسسة كانوا يتحدثون بلغة وطنية صادقة، بينما كان بعضٌ ممّن يدّعي الكِبر في الوطن يروّج لخطاب تملؤه الضغينة والدناءة والفتنة"، مؤكّدًا أنّ "صغار هذه المدارس أكبر من كبار أولئك الذين يهاجمونها".

كما أشار إلى أنّ "مؤسسة الإمام المهدي (عج) تتوسّع سنويًا وتتمدّد بأغصانها إلى جغرافيات جديدة".

من ناحية أخرى، أكّد النائب حمادة أنّ "معركة المقاومة ليست مع "إسرائيل" وحدها، بل مع العالم الذي اجتمع بكل قواه وشياطينه، ولم يتمكّن طوال 66 يومًا من التقدّم أو الثبات في قرية واحدة من قرى الجنوب".

وتخلّل الحفل تقديم دروع تقديرية لعائلات الشهداء عربون وفاء واعتزاز.

