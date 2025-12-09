اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الثلاثاء 09 كانون الأول 2025 بتحليل الوثيقة الإستراتيجية للأمن القومي الصادرة عن الإدارة الأميركية وبرصد السلوك الأميركي المخادع في المنطقة والعالم، كما ركزت على الارتباك الأوروبي في التعامل مع الولايات المتحدة الأميركية.

وثيقة تعترف بـ50 عامًا من فشل السياسة الخارجية الأميركية

كتبت صحيفة كيهان: "تنشر الحكومة الأميركية وثيقة كلّ سنتين إلى خمس سنوات، وتسميها وثيقة إستراتيجية، لكنّها عادةً ما تكون أقرب إلى بيان سياسي. نُشر مؤخرًا نصٌّ مُفصّل نسبيًا بعنوان وثيقة إستراتيجية الأمن القومي الأميركية، تناول قضايا واستخدم لغةً تُشبه مقالات مراكز الأبحاث. ورغم أن العنوان يُقدّم نصًا أمنيًا، إلا أنه لم يُستخدم فيه الأسلوب والمنهج المُستخدمان في النصوص الأمنية. في بعض المواضع، يُمجّد هذا النص ترامب بشكلٍ مُبالغ فيه ومُفرط، لدرجة أنه يُمكن تسميته ببيان ترامب!

هذه الوثيقة، أو بالأحرى بيان ترامب، تُلغي كلّ ما نشرته الإدارة الأميركية كوثيقة أمنية وإستراتيجية لهذا البلد خلال الأربعين أو الخمسين عامًا الماضية، وقد قدّمتها جميعًا، سواء نُشرت خلال الرئاسة الديمقراطية أو الجمهورية، بشكلٍ مُصطنع. ويُعدّ هذا البيان، أو كما يُسمّونه وثيقة 2025، أكثر خيالًا ووهمًا من أيٍّ من بياناتهم التي يزيد عددها عن 30 بيانًا.

[...] وصف بعض المراقبين السياسيين ما نشره البيت الأبيض تحت عنوان وثيقة إستراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة بأنه بيان انتخابي للجمهوريين، نظرًا للتراجع الحاد في شعبية ترامب وحزبه، فضلًا عن التركيز المُفرط على تحسين معيشة العمال والطبقات المحدودة الدخل، وجعل التدخلات الخارجية الأميركية مُربحة، ما يُضفي على هذا البيان نكهةً انتخابية.

في أجزاء مختلفة من بيان دونالد ترامب، تم انتقاد العسكرة الأميركية في العقود السابقة وتقييمها على أنها مكلفة، ووعد بأن الجيش سيكون أهم ركيزة لجذب رأس المال الاقتصادي الأميركي في البيئة الدولية. من وجهة نظر ترامب، يجب أن تتمثل سياسة البنتاغون في توسيع الوجود العسكري في الخارج، وخاصة في المناطق الحرجة أو المعرضة للأزمات، ولكن ليس لقضايا أخلاقية مثل السلام أو الديمقراطية، ولا لحل النزاعات والأهداف الإنسانية، ولكن لبيع الخدمات العسكرية وإدارة الأزمات. في الواقع، هذا اعتراف بعدة أمور؛ أولًا، عسكرة الاقتصاد الأميركي والتجارة الخارجية، ثانيًا، تحويل المناطق الحساسة إلى مناطق صراع، ثمّ تقديم خطة تنفيذية لإدارة الأزمات، وأخيرًا، تحويل الأزمات إلى عمل تجاري للجيش الأميركي. واليوم، نرى هذا النموذج السلوكي في السودان وجنوب اليمن.

في فقرة مُفصّلة نسبيًا من بيان ترامب، يُؤكّد على هيمنة واشنطن العسكرية والاقتصادية والسياسية المطلقة على أميركا الجنوبية، أي على نصف الكرة الغربي، لدرجة أن البيان نفسه يُشير إلى سياسات ترامب تجاه هذه المنطقة على أنها تفسير ترامب لمبدأ مونرو. هنا، يُصوّر الحزب الحاكم وكأنه يحمل سيفًا على طريقة رعاة البقر والإرهابيين تمامًا. ينصّ البيان على أنه، بناءً على ذلك، لا يمكن لحركات المعارضة المحلية للولايات المتحدة الوصول إلى السلطة، ولن يُسمح للحكومات المنافسة خارج هذه المنطقة بلعب دور في العمليات السياسية والاقتصادية والأمنية، أو حتّى التكنولوجية، في نصف الكرة الغربي، من كندا شمالًا إلى تشيلي والأرجنتين جنوبًا.

لكن الحقيقة هي أن الولايات المتحدة لن تتمكّن أبدًا من تحقيق هذه الإستراتيجية. صحيح أنها قادرة بالتأكيد على إثارة المشاكل، لكنّها لن تتمكّن أبدًا من عرقلة ما يُسمّى بالمعارضين المحليين لنصف الكرة الغربي من الوصول إلى السلطة وعرقلة علاقاتهم الخارجية وتجارتهم.

ترامب لا يملك حتّى القدرة على حشد الدعم لأكثر الحكومات تعاونًا في هذا النصف من الكرة الأرضية - الحكومة الكندية - إلى جانبه. في الوقت الحالي، يقع أكثر من ثلثي أميركا اللاتينية في أيدي حكومات معادية لأميركا تتمتع بدعم واسع ومستمر من شعوبها".

الحرب والخداع

كتبت صحيفة وطن أمروز: "زعم دونالد ترامب مؤخرًا في تصريحاته أن منطقة غرب آسيا لم تعد تشعر بالتهديد الإيراني، وأن برنامج إيران النووي قد دُمر تمامًا. في الوقت نفسه، أكد توم براك، مبعوث ترامب إلى سورية، في تصريحاته أن الولايات المتحدة لا تسعى لتغيير النظام في إيران [نظرًا لتجربتها الفاشلة في هذا المجال]، وأن هذه قضية ينبغي لدول المنطقة والنظام الصهيوني الاهتمام بها. وأضاف براك أنه على الرغم من توقف الصراع العسكري بين النظام الصهيوني وإيران بعد 12 يومًا، إلا أنه يرى أن هذه القضية لم تنتهِ بعد.

[...] في الواقع، تُشير التصريحات الأخيرة لترامب وتوم براك، نظريًا، إلى أن الولايات المتحدة لا تُخطط حاليًّا لزيادة التوترات في منطقة غرب آسيا، وخاصةً تجاه إيران، وأن إدارة ترامب تُفضّل حل القضية الإيرانية عبر الدبلوماسية والمفاوضات. كما يدّعي براك أن ترامب وروبيو، نظرًا لتجربتهما الفاشلة في تغيير النظام في إيران، لا يُؤمنان بمحاولة تغيير النظام الإيراني.

[...] بالنظر إلى شخصية براك ومواقفه المتهورة والعدوانية تجاه القضايا الإقليمية، فمن الواضح أن إدارة ترامب تعتقد أنه يجب التركيز على قضية حزب الله والعراق في الوقت الراهن. ومن الواضح تمامًا أن الأميركيين يعتقدون أنه ما لم تُحَل قضية حزب الله والعراق، فإن المواجهة العسكرية المباشرة مع إيران ستكون لها تكاليف وعواقب وخيمة.

من ناحية أخرى، يهدف ادعاء براك بأن إدارة ترامب غير مهتمة بتغيير النظام في إيران إلى تهدئة مخاوف الدول العربية في المنطقة من سعي الولايات المتحدة لتحقيق هذا الهدف. تُدرك الدول العربية في المنطقة، وخاصة دول الخليج، جيدًا أن أي حرب عسكرية واسعة النطاق ضدّ إيران ستكون لها عواقب وخيمة على المنطقة بأسرها، وخاصة على مصالحها، ولذلك أعربت في الأشهر الأخيرة، وخاصة بعد حرب الـ 12 يومًا، عن مخاوفها من سعي إدارة ترامب لتحقيق هذا السيناريو.

باختصار، يمكن القول إن التصريحات الأخيرة لترامب وتوم برّاك لا تعني تغييرًا في الإستراتيجية الأميركية تجاه إيران فحسب، بل تُظهر أيضًا أن البيت الأبيض يسعى الآن إلى تضليل الدول العربية في المنطقة بشأن قوة إيران وقدرتها على الدفاع عن نفسها في وجه التهديدات المُقبلة. في الواقع، يحاول البيت الأبيض تضليل دول المنطقة بشأن قوة إيران حتّى لا تكون حساسة جدًا لهجوم عسكري واسع النطاق على إيران".

مؤشرات انهيار الاتحاد الأوروبي

كتبت صحيفة رسالت: "إن أوروبا الآن على وشك أيام عصيبة، متجذرة في تناقض سياسي عميق. إن ظاهرة الأيام المظلمة في أوروبا ليست مجرد نتيجة للضغوط الاقتصادية أو السياسات الخارجية، بل هي نتيجة تناقض أساسي بين إرادة الشعب وأداء حكوماته المنتخبة. يشعر جزء كبير من المواطنين الأوروبيين، وخاصة في مواجهة شخصيات مثل دونالد ترامب، بنفور عميق من سياسات أميركا التدخلية وغير المتوقعة. تعكس هذه المشاعر رغبة في الاستقلال الإستراتيجي والحفاظ على الهوية الأوروبية. يريد الأوروبيون، أكثر من أي وقت مضى، تحديد مصالحهم وأمنهم بناءً على حساباتهم الخاصة، وليس بناءً على إملاءات العواصم البعيدة.

ومع ذلك، فإننا نشهد سلوكًا متناقضًا من النخبة السياسية في أوروبا. فبدلًا من مقاومة مصالح واشنطن بنشاط، غالبًا ما يتحرك السياسيون الأوروبيون في المدار الذي رسمه لهم الرئيس الأميركي. هذه التبعية ملموسة في عدة مجالات:

أ‌) الالتزامات العسكرية والأمنية

ب‌) [...] السياسات الاقتصادية والعقوبات

ت‌) [...] غياب صوت مستقل في المحافل الدولية

[...] ما لم يُبدِ القادة الأوروبيون عزمهم على الانفصال عن أجندة واشنطن، فإن أوروبا محكوم عليها بالانحدار. ولن يقتصر هذا الانحدار على المجال الاقتصادي فحسب، بل سيشمل أيضًا المصداقية السياسية وقوة التفاوض الدولية. إن الاستمرار في التوافق مع سياسات تفرض تكاليف مباشرة عالية على الصناعات والأسر الأوروبية (مثل ارتفاع أسعار الطاقة أو انخفاض القدرة التنافسية الصناعية) سيؤدي إلى استنزاف احتياطيات الحكومات وتوسيع عجز الموازنة. من ناحية أخرى، سيُمكّن الانقسام بين الدولة القومية الحركات الانفصالية أو القومية المتطرّفة من خلال تقويض الثقة في المؤسسات الديمقراطية. سيلجأ الناس إلى هويات أصغر وأكثر محلية لمواجهة النفوذ الأجنبي، ما سيضعف التحالفات القائمة. لم يعد انهيار الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو مجرد فرضية؛ ففي ضوء هذا الاستياء الشديد من الدول تجاه حكوماتها، هناك احتمال حقيقي للغاية أنه إذا استمر هذا التوجّه، فسيصبح حقيقة واقعة ويترك أوروبا في أيامها المظلمة".

