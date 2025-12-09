كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي غارات "إسرائيلية" متتالية تستهدف الجنوب اللبناني.. وتفجير وسط العديسة

خاص العهد

خاص العهد

صوت الصمود في القرى الحدودية: إحتياجات الأهالي تُلبّى محلياً

2025-12-09 09:37
53
بتول فياض - معد
38 مقالاً

صحافية لبنانية
مصوّرة ومعدّة لتقارير فيديو

تشهد القرى الحدودية في الجنوب اللبناني حركة لافتة نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي، حيث بات الأهالي قادرين على تأمين احتياجاتهم من داخل بلداتهم، رغم الظروف الصعبة والاعتداءات المتكررة.

فقد عمل السكان على تشغيل محالّهم ومصالحهم في سبيل إعادة الحياة الاقتصادية إلى القرى تدريجياً، ما سمح بتوفير المواد الأساسية والإحتياجات اليومية.

ومع استمرار هذه الجهود، تشكل القرى الحدودية نموذجًا للصمود الاقتصادي والاجتماعي، حيث استطاع أهلها تخطي الضغوط اليومية وتحويل بلداتهم إلى مصادر إنتاج قادرة على خدمة أهلها.
 

الكلمات المفتاحية
الاعتداءات الصهيونية على لبنان الجنوب العدوان الإسرائيلي على لبنان 2024
إقرأ المزيد
المزيد
صوت الصمود في القرى الحدودية: إحتياجات الأهالي تُلبّى محلياً
صوت الصمود في القرى الحدودية: إحتياجات الأهالي تُلبّى محلياً
خاص العهد منذ ساعة
القوات اللبنانية رأس حربة الحملة على الجيش اللبناني
القوات اللبنانية رأس حربة الحملة على الجيش اللبناني
خاص العهد منذ 20 ساعة
القرى الأمامية تستعيد نبضها ..  صمودٌ أقوى من الإعتداءات
القرى الأمامية تستعيد نبضها ..  صمودٌ أقوى من الإعتداءات
خاص العهد منذ 23 ساعة
الصنوبر .. ثروة بيئية ومورد مالي للبلديات
الصنوبر .. ثروة بيئية ومورد مالي للبلديات
خاص العهد منذ يوم
مقالات مرتبطة
غارات
غارات "إسرائيلية" متتالية تستهدف الجنوب اللبناني.. وتفجير وسط العديسة
لبنان منذ ساعة
صوت الصمود في القرى الحدودية: إحتياجات الأهالي تُلبّى محلياً
صوت الصمود في القرى الحدودية: إحتياجات الأهالي تُلبّى محلياً
خاص العهد منذ ساعة
هاني وريزا يجولان في قضاءَي بنت جبيل ومرجعيون للاطلاع على حاجات المزراعين
هاني وريزا يجولان في قضاءَي بنت جبيل ومرجعيون للاطلاع على حاجات المزراعين
لبنان منذ 14 ساعة
القرى الأمامية تستعيد نبضها ..  صمودٌ أقوى من الإعتداءات
القرى الأمامية تستعيد نبضها ..  صمودٌ أقوى من الإعتداءات
خاص العهد منذ 23 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة