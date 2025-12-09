Your browser does not support the video tag.

تشهد القرى الحدودية في الجنوب اللبناني حركة لافتة نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي، حيث بات الأهالي قادرين على تأمين احتياجاتهم من داخل بلداتهم، رغم الظروف الصعبة والاعتداءات المتكررة.

فقد عمل السكان على تشغيل محالّهم ومصالحهم في سبيل إعادة الحياة الاقتصادية إلى القرى تدريجياً، ما سمح بتوفير المواد الأساسية والإحتياجات اليومية.

ومع استمرار هذه الجهود، تشكل القرى الحدودية نموذجًا للصمود الاقتصادي والاجتماعي، حيث استطاع أهلها تخطي الضغوط اليومية وتحويل بلداتهم إلى مصادر إنتاج قادرة على خدمة أهلها.



