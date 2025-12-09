في سياق يوميات الاعتداءات الصهيونية المستمرة على لبنان، شن الطيران الحربي "الإسرائيلي"، فجر الثلاثاء (9 كانون الأول 2025)، سلسلة غارات استهدفت مرتفعات جبل صافي وأطراف بلدة جباع ووادي رومين في مرتفعات إقليم التفاح ومنطقة وادي بلدة عزّة، إلى جانب وادي زفتا، جنوب لبنان.

أدت الغارات إلى تضرر عدد من المنازل في أطراف جباع جراء الغارات التي استهدفت جبل صافي.

كما تسللت قوة "إسرائيلية" إلى وسط بلدة عديسة، وفجرت منزلًا بالقرب من ساحة البلدية على الطريق العام.

وفجرت قوات العدو، خلال ساعات الفجر، عدة مباني في "وادي العصافير" في الحي الجنوبي لمدينة الخيام.

