في ظل استمرار سياسة التصعيد والاعتقالات التي تنتهجها قوات الاحتلال في مدن الضفة الغربية وقراها، شنت، في الليلة الماضية وفجر الثلاثاء (9 كانون الأول 2025)، حملة اقتحامات واسعة في مختلف محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللها اعتقالات ومداهمات مكثفة لمنازل المواطنين، بالإضافة إلى نشر تعزيزات عسكرية في عدة مناطق. في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، حرمَ جامعة بيرزيت شمال رام الله، من ثلاثة مداخل، واحتجزت عددًا من حراسها.

كما اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الجامعة، عند الرابعة فجرًا، واحتجزت خمسة من أفراد أمن الجامعة، وصادرت هواتفهم المحمولة. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أغلقت البواباتِ الرئيسة الثلاث للجامعة، وسط انتشار مكثف لجنودها في عدد من مباني وكليات الحرم الجامعي. كذلك، أعلنت الجامعة تأجيل الدوام الأكاديمي والإداري، حتى الساعة التاسعة صباحًا، حرصًا على سلامة الطلبة والعاملين.

في السياق نفسه، اعتقلت قوات الاحتلال ستة شبان خلال اقتحامها بلدة بيرزيت شمال رام الله. وأفادت مصادر أمنية بأن المعتقلين هم: محمد ضياء، مجد ضياء، سامر المصري، صالح وشحة، والشقيقان أيسر كنعان وأيهم كنعان، وذلك عقب حملة مداهمة واسعة طالت منازل المواطنين وتخريب لمحتوياتها.

في محافظة قلقيلية، داهمت قوات الاحتلال منزلًا في قرية عزبة الطبيب واعتقلت الشبل أيهم عبد اللطيف أشقر من قرية الفندق، كما اعتقلت المواطن مكرم عامر بعد مداهمة منزله في قرية مسحة غرب سلفيت.

في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قرية عين يبرود شمال شرق المدينة، كما استهدفت مجموعة من الشبان مركبات المستوطنين بالزجاجات الحارقة قرب مستوطنة "عوفرا" المقامة على أراضي الفلسطينيين شرق رام الله، كما سُجّل اقتحام إضافي لبلدة بيرزيت شمال المحافظة.

أما في جنين، فقد استقدمت قوات الاحتلال تعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه السيلة الحارثية جنوب غرب المدينة، بالتزامن مع تنفيذ اقتحامات في بلدات: برقين، رمانة، عرابة، ومركة شمال الضفة.

في محافظة طوباس، شنّت قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة شملت مدينة طوباس وبلدتي طمون والنصارية، بالإضافة إلى مخيم الفارعة، حيث داهمت عمارة سكنية خلال عمليات التفتيش في طمون. كما اقتحمت مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا شرق الضفة الغربية.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر واعتقلت الطفل تامر بحر، كما نفّذت عمليات اقتحام في بلدات إذنا غرب الخليل، والزاوية غرب سلفيت وبلدات أخرى في المحافظة.

في محافظة بيت لحم، طالت الاقتحامات بلدات: بيت فجار، الخضر، المنشية، ومراح رباح، حيث اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 20 شابًا من مراح رباح، منذ ساعات الفجر. كما اقتحمت مدينة نابلس من حاجز بيت فوريك شرق المدينة، في إطار حملة واسعة طالت عدة محافظات.

مستوطنون يهاجمون تجمعًا بدويًا

في السياق، هاجم المستوطنون تجمع واد الرخيم، غرب سوسيا جنوب الخليل، وقاموا بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقه بإتجاه مساكن الأهالي. وهاجمت مجموعة من مستوطنة "سوسيا" الجاثمة على أراضي المواطنين مساكن المواطنين، في المنطقة المصنفة، وأحرقوا مركبة وجرارًا زراعيًا للمواطن عمر خليل شناران.

هذا؛ ويخطط الاحتلال لتكثيف استخدام ما يُعرف بـ"استراتيجية الجيوب الاستيطانية المعزولة"، في محافظة الخليل، عبر إنشاء مستوطنات جديدة ومعزولة وتوسيع مشاريع استيطانية قائمة.

الكلمات المفتاحية