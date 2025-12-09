أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة: "عندما نوافق على السلوك الدبلوماسي لهذه الحكومة وهذه السلطة، فمن أجل تحقيق الأهداف التي تضمنها خطاب القسم أو البيان الوزاري، والتي يأتي في مقدمتها تحرير الأرض".

وخلال احتفال تأبيني حاشد أقيم في مجمع سيد الشهداء (ع) في الهرمل إحياء للذكرى السنوية الأولى لارتقاء الشهيد حسين حسن هاشم؛ أضاف حمادة: "لا يوجد حكومة على وجه الأرض لا تعتني بتحرير أرضها، ويمكن أن تكون حرة وسيدة ومستقلة، تنتمي إلى الوطن وأبنائه، وهي لا تقيم وزنًا لمشكلاتهم واحتياجاتهم".

وأسف النائب حمادة: "لأن الحكومة لم تقدم فلسًا واحدًا لمن فقد منزله جراء العدوان "الإسرائيلي"، ولم تهتم بتفاصيل تعزز حياته ومعيشته".

وسأل حمادة الحكومة التي يتصدر جدول أعمالها دائمًا الأهداف الصهيو-أميركية في المنطقة الهادفة لسلب نقاط القوّة في لبنان: "ماذا فعلت هذه الحكومة من أجل تحقيق مصالح الشعب اللبناني وإدارة الملفات والأزمات اللبنانية المعيشية والاجتماعية المتراكمة؟".

حضر الاحتفال علماء دين وعوائل الشهداء وحشد من الفعاليات والأهالي، وتخلله عرض مصور عن سيرة الشهيد وكلمة لابن شقيقه الطفل يوسف، والذي عاهد على الاستمرار في خط المقاومة.

اختتم الاحتفال بمجلس عزاء حسيني.

