إحياءً لذكرى ولادة السيدة الزهراء (ع) وإبرازًا لدور المرأة، في بناء المجتمع وصناعة الوعي وبرعاية الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، تدعو وحدة العمل النسائي في حزب الله النساء للمشاركة في التجمع الفاطمي تحت شعار "على العهد".

الأماكن التالية:

- جبل عامل الأولى:

دير قانون النهر: حسينية الشهداء

حاريص: مجمع الشهداء

- جبل عامل الثانية:

النبطية: حسينية الامام الحسين (ع)

الدوير: حسينية الدوير الجديدة.

بيروت:

الرويس - مجمع سيد الشهداء (ع)

- البقاع:

بعلبك: حسينية مقام السيدة خولة (ع)

الهرمل: مجمع سيّد الشهداء (ع)

الكرك: حسينية المحقق الكركي

البزالية: حسينية البزالية

- جبل لبنان والشمال:

المعيصرة - مجمع الامام علي (ع)

الرويسات - مجمع الإمام الصادق (ع)

الزمان: يوم السبت 13 كانون الأول 2025 الساعة 1:30 ظهرًا

حضوركنّ هو تأكيد للعهد مع السيدة فاطمة- عليها السلام- وإحياء لقيمها ورسالة لأجيالنا وصوت واحد للمرأة المقاومة في زمن التحديات.

الكلمات المفتاحية