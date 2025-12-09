في ظل التطورات السريعة، في الساحة الأمنية في غرب آسيا، حيث أصبحت الحروب الهجينة والسيبرانية والمعرفية الأدوات الرئيسة لإبراز القوّة، أكد كبار قادة القوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضرورة تعزيز القدرات الاستباقية ومواكبة التطورات العملية والتكنولوجية لمواجهة التهديدات الخارجية، لا سيما في ظلّ التوترات المستمرة مع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة.

في كلمةً له أمام مجموعة من طلاب جامعة القيادة والأركان التابعة للحرس الثوري الإيراني (دافوس)؛ دعا رئيس أركان القوات المسلحة اللواء السيد عبد الرحيم الموسوي الطلاب إلى دراسة سيناريوهات دفاعية جديدة وتطبيقها. وأكد ضرورة امتلاك القوات المسلحة القدرة على اتّخاذ إجراءات استباقية ضدّ أي تهديد لتجنب التخلف عن ركب التقنيات الحديثة.

كما شدد اللواء الموسوي، في كلمته، والتي جاءت في إطار لقاء ودي مع الطلاب، على أهمية الترابط بين العلم والإيمان والجهاد التكنولوجي، ووصف مراكز التدريب بأنها مكانٌ لتدريب قادة المستقبل.

المعرفة الحديثة مع الإيمان بالله ركيزة أساسية لقوة القوات المسلحة

كذلك أشار اللواء الموسوي إلى الجاهزية الاستخباراتية والعملياتية الكاملة للقوات المسلحة، ورأى أن التطورات الأخيرة ثمرة التقاء الإيمان بالله بالمعرفة الحديثة. وقال: "إن التقاء المعرفة الحديثة مع الإيمان بالله هو ركيزة أساسية لقوة القوات المسلحة"، مؤكدًا أهمية استخدام التقنيات الحديثة والبحوث الإستراتيجية والذكاء الصناعي. كما طرح التماسك الوطني وبناء الأمل قيمًا إستراتيجية أساسية، واصفًا الطلاب بصانعي الأمن الوطني المستقبليين.

من جهته؛ استعرض القائد العام للحرس الثوري اللواء محمد باكبور تجارب حرب الاثني عشر يومًا الأخيرة، في مؤتمر "جنود عصر الظهور"، وشدّد على ضرورة الحفاظ على الجاهزية لردودٍ ساحقة. وقال: "يعلم العدوّ أنّه إذا تحرّك ضدّ الجمهورية الإسلامية، فسيتلقّى ردًّا أشدّ وأكثر وحشية".

الحاجة إلى تجهيز الصواريخ بتقنية التخفي

كما وصف باكبور الحرب بأنها "حرب تقنية وتقنية ممزوجة بالإيمان"، ودعا المراكز العلمية التابعة للحرس الثوري الإيراني، مثل جامعة الإمام الحسين، إلى تلبية الاحتياجات الميدانية بالابتكارات التكنولوجية، مثل الذكاء الصناعي وتقنية التخفي الصاروخي. وأضاف أن تجهيز الصواريخ بتقنية التخفي يمكن أن يزيد من معدل اختراق دروع العدوّ الدفاعية، وهو إجراء استباقي على المستوى التقني.

ختم اللواء باكبور مؤكدًا تضامن الشعب والقيادة الرشيدة وأنهما عاملان للنصر.

الكلمات المفتاحية