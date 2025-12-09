كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي سرايا القدس تعلن إغلاق ملف الأسرى "الإسرائيليين" لديها

عين على العدو

مراقب الكيان يدعو للاستنفار: ثغرات كبيرة في حماية انتخابات 2026
عين على العدو

مراقب الكيان يدعو للاستنفار: ثغرات كبيرة في حماية انتخابات 2026

2025-12-09 13:13
88

ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم الإسرائيلية" في مقال أنّ مراقب الكيان متانياهو إنيغلمن "ألقى اليوم الثلاثاء 8 كانون الأول/ديسمبر خطابًا في جامعة تل أبيب ضمن أسبوع السايبر، وتحدث فيه عن المخاطر المحدقة بالانتخابات المقررة في عام 2026، خاصة في ظل تصاعد التهديدات السيبرانية من إيران وحوادث التجسس الإيرانية التي تُكشف في "إسرائيل" بشكل متكرر".

ولفتت الصحيفة إلى قول إنيلغمن إنّ "علينا أن نعترف بأن التأثيرات الأجنبية قد تظهر وتؤثر في مسارنا الديمقراطي، "إسرائيل" دخلت عامًا انتخابيًا، وخلال عام انتخابي يتعاظم التهديد وقد يعرّض العملية الديمقراطية للخطر".

وأشار إلى أنّ من بين الأسباب التي قد تمس بالعملية الديمقراطية: خلق فوضى في يوم الانتخابات، المساس بثقة الجمهور بمنظومة الانتخابات، التأثير على الناخبين وتشويه نتائج الانتخابات، تآكل ثقة المستوطنين بعملية فرز الأصوات وبالنتائج، وتعميق الانقسام المجتمعي، وغير ذلك.

كما أنّه أضاف بحسب الصحيفة الصهيونية أنّه "وفقًا لذلك، نحن في خضم عملية تدقيق حول أداء الحكومة في مواجهة التأثيرات الأجنبية في المجال الرقمي، ويمكن القول منذ الآن إن النتائج تشير إلى ثغرات كبيرة".

واختتم قائلًا: "على الهيئات الحكومية ولجنة الانتخابات المركزية أن تتدارك الأمر وتحسّن جاهزيتها لمنع أي تأثير أجنبي على الانتخابات المتوقع عقدها في "إسرائيل" العام المقبل".

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني الانتخابات
إقرأ المزيد
المزيد
جدل في الكيان الصهيوني حول قانون الإعفاء من الخدمة: سيفكك الجيش
جدل في الكيان الصهيوني حول قانون الإعفاء من الخدمة: سيفكك الجيش
عين على العدو منذ ساعة
وزير التراث
وزير التراث "الإسرائيلي": سنستوطن غزة كما جرى في "صفد" و"حيفا"
عين على العدو منذ ساعتين
مراقب الكيان يدعو للاستنفار: ثغرات كبيرة في حماية انتخابات 2026
مراقب الكيان يدعو للاستنفار: ثغرات كبيرة في حماية انتخابات 2026
عين على العدو منذ 3 ساعات
تحليل صهيوني: نتنياهو ونقاش الأربعين كذبة
تحليل صهيوني: نتنياهو ونقاش الأربعين كذبة
عين على العدو منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
جدل في الكيان الصهيوني حول قانون الإعفاء من الخدمة: سيفكك الجيش
جدل في الكيان الصهيوني حول قانون الإعفاء من الخدمة: سيفكك الجيش
عين على العدو منذ ساعة
وزير التراث
وزير التراث "الإسرائيلي": سنستوطن غزة كما جرى في "صفد" و"حيفا"
عين على العدو منذ ساعتين
الصراف لـ
الصراف لـ"العهد": لا يحق للجنة "الميكانيزم" النقاش إلا في وقف الأعمال العدائية
خاص العهد منذ 3 ساعات
مراقب الكيان يدعو للاستنفار: ثغرات كبيرة في حماية انتخابات 2026
مراقب الكيان يدعو للاستنفار: ثغرات كبيرة في حماية انتخابات 2026
عين على العدو منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة