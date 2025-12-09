ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم الإسرائيلية" في مقال أنّ مراقب الكيان متانياهو إنيغلمن "ألقى اليوم الثلاثاء 8 كانون الأول/ديسمبر خطابًا في جامعة تل أبيب ضمن أسبوع السايبر، وتحدث فيه عن المخاطر المحدقة بالانتخابات المقررة في عام 2026، خاصة في ظل تصاعد التهديدات السيبرانية من إيران وحوادث التجسس الإيرانية التي تُكشف في "إسرائيل" بشكل متكرر".

ولفتت الصحيفة إلى قول إنيلغمن إنّ "علينا أن نعترف بأن التأثيرات الأجنبية قد تظهر وتؤثر في مسارنا الديمقراطي، "إسرائيل" دخلت عامًا انتخابيًا، وخلال عام انتخابي يتعاظم التهديد وقد يعرّض العملية الديمقراطية للخطر".

وأشار إلى أنّ من بين الأسباب التي قد تمس بالعملية الديمقراطية: خلق فوضى في يوم الانتخابات، المساس بثقة الجمهور بمنظومة الانتخابات، التأثير على الناخبين وتشويه نتائج الانتخابات، تآكل ثقة المستوطنين بعملية فرز الأصوات وبالنتائج، وتعميق الانقسام المجتمعي، وغير ذلك.

كما أنّه أضاف بحسب الصحيفة الصهيونية أنّه "وفقًا لذلك، نحن في خضم عملية تدقيق حول أداء الحكومة في مواجهة التأثيرات الأجنبية في المجال الرقمي، ويمكن القول منذ الآن إن النتائج تشير إلى ثغرات كبيرة".

واختتم قائلًا: "على الهيئات الحكومية ولجنة الانتخابات المركزية أن تتدارك الأمر وتحسّن جاهزيتها لمنع أي تأثير أجنبي على الانتخابات المتوقع عقدها في "إسرائيل" العام المقبل".

