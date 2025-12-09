أعلنت سرايا القدس- الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إغلاق ملف الأسرى "الإسرائيليين" لديها، بعد تسليم آخر جثة، يوم الأربعاء الماضي (2 كانون الأول/ديسمبر 2025، في شمال قطاع غزّة، ضمن "صفقة مشرّفة نتجت عن معركة بطولية".

وقال الناطق العسكري باسم السرايا أبو حمزة، في بيان اليوم الثلاثاء (09 كانون الأول/ديسمبر 2025): "إن المقاومة أكدت، خلال العملية، أن أسرى العدوّ لن يعودوا إلا بقرار من المقاومة، أو في توابيت، وقد لا يعودون أبدًا"، في إشارة إلى ما تعده الحركة تثبيتًا لقواعد الاشتباك و"معادلات القوّة" خلال الحرب على غزّة.

أضاف: "إن فصائل المقاومة التزمت بكامل بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء حرب الإبادة "الهمجية" على القطاع"، مشددًا على ضرورة أن يتحمّل الوسطاء والضامنون مسؤولياتهم في الضغط على الاحتلال لوقف خروقاته الإجرامية المتكرّرة وتنفيذ تعهداته الواردة في الاتفاق.

يأتي تصريح السرايا في ظل استمرار التوّتر الميداني، حيث يواصل الاحتلال خرق الاتفاق المعلن في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي عبر عمليات قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار يومي تجاه النازحين والأحياء السكنية، إلى جانب منع دخول المساعدات الإنسانية وفقًا لترتيبات التي أقرها الاتفاق.

في 4 كانون الأول/ديسمبر الجاري، كشفت سلطات الاحتلال في بيان عن هوية صاحب الجثة التي تسلمها، يوم الأربعاء الماضي، من كتائب القسام وسرايا القدس، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهي تعود لسودثيساك رينثالاك، وهو مسوطن تايلندي يعمل في الزراعة على حدّ قول البيان.

ومنذ بدء سريان المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، سلمت المقاومة الفلسطينية 20 أسيرًا "إسرائيليًا" أحياء ورفات 28 آخرين؛ وهي كلّ الجثث الباقية لديها، وفقًا لإعلاناتها.

