عين على العدو

وزير التراث
عين على العدو

وزير التراث "الإسرائيلي": سنستوطن غزة كما جرى في "صفد" و"حيفا"

2025-12-09 14:30
بعد أن ناقش أعضاء حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية)، برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير صباح أمس الاثنين ( 8 كانون الأول 2025) في الكنيست قانون عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين، قال وزير التراث "الإسرائيلي" عميحاي إلياهو من حزب "عوتسما يهوديت" في مقابلة مع قناة "i24NEWS" إنه يجب إقامة مستوطنات في قطاع غزة.

وأضاف: "الأفق السياسي يجب أن يكون كما فعلنا في "تل أبيب" التي كانت قرية فلسطينية، وكما جرى في "صفد" و"حيفا""، على حد تعبيره.

وأوضح "نسعى لنستوطن غزة لا لإقامة مستوطنات مغلقة".

كما ذكر أن أعضاء الكنيست من حزب "عوتسما يهوديت" برئاسة إيتمار بن غفير يضعون جميعًا دبوسًا جديدًا على شكل حبل مشنقة.

