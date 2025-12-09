استضافت العاصمة الإيرانية طهران اليوم الثلاثاء 9 كانون الأول/ديسمبر 2025، الاجتماع الثالث للجنة الثلاثية السعودية الصينية الإيرانية المشتركة لمتابعة اتفاق بكين، برئاسة نائب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون السياسية؛ الدكتور مجيد تخت روانجي، بمشاركة الوفد السعودي برئاسة نائب وزير الخارجية وليد بن عبد الكريم الخريجي، والوفد الصيني برئاسة نائب وزير خارجية جمهورية الصين مياو دييو.

وأكد الجانبان السعودي والإيراني التزامهما بتنفيذ اتفاق بكين ببنوده كافة، واستمرار سعيهما لتعزيز علاقات حسن الجوار بين بلديهما من خلال الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي والقانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدولتين ووحدة أراضيهما واستقلالهما وأمنهما. وأثنى الجانبان على الدور الإيجابي المستمر لجمهورية الصين الشعبية وأهمية دعمها ومتابعتها لتنفيذ اتفاق بكين.

بدورها، أكدت جمهورية الصين الشعبية استعدادها للاستمرار في دعم وتشجيع الخطوات التي اتّخذتها المملكة وإيران نحو تطوير علاقاتهما في مختلف المجالات.

كذلك، رحّبت الدول الثلاث بالتقدم المستمر في العلاقات الثنائية وما يُتيحه من فرص للتواصل المباشر بين البلدين على جميع المستويات والأصعدة، مُشيرةً إلى الأهمية الكبرى لهذه الاتّصالات والاجتماعات والزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين، خاصة في ظلّ التوترات والتصعيد الراهن في المنطقة الذي يُهدّد أمنها وأمن العالم.

كما نوّه المشاركون بالتقدم الذي شهدته الخدمات القنصلية بين البلدين، والتي مكنت أكثر من 85 ألف حاج إيراني من أداء فريضة الحج وأكثر من 210 آلاف إيراني من أداء مناسك العمرة بكلّ يسر وأمن خلال عام 2025 وبالتقدم المُحرز في الحوارات الثقافيّة والإعلامية والأكاديمية والفكرية بين البلدين، مُعربين عن ارتياحهم لتبادل الوفود بين المملكة وإيران والمشاركة في فعاليات كلٍّ منهما في المجالات المذكورة.

وتسعى الدول الثلاث إلى توسيع نطاق التعاون في ما بينها في مُختلف المجالات بما في ذلك المجالات الاقتصادية والسياسية. وأكدت أهمية الحوار والتعاون الإقليمي بين دول المنطقة بهدف تعزيز الأمن والاستقرار والسلام والازدهار الاقتصادي.

ودعت الدول المجتمعة إلى وقف فوري للعدوان "الإسرائيلي" في كلٍّ من فلسطين ولبنان وسورية، مُدينةً أعمال العدوان والانتهاك لسلامة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ختامًا، أعربت الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن تقديرها للمواقف الواضحة للسعودية وجمهورية الصين الشعبية تجاه العدوان المذكور. وأكدت الدول الثلاث من جديد دعمها للحل السياسي الشامل في اليمن بما يتوافق مع المبادئ المعترف بها دوليًّا تحت رعاية الأمم المتحدة.

الكلمات المفتاحية