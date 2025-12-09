كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
إصابة ثلاثة سوريين برصاص قوات الاحتلال في ريف القنيطرة الشمالي
عربي ودولي

إصابة ثلاثة سوريين برصاص قوات الاحتلال في ريف القنيطرة الشمالي

2025-12-09 17:54
أصيب ثلاثة مواطنين سوريين اليوم اليوم الثلاثاء 9 كانون الأول/ديسمبر 2025، جرّاء اعتداء جديد لقوات الاحتلال "الإسرائيلي" التي أقدمت على إطلاق النار مباشرة على المواطنين عند حاجزٍ مفاجئ نصبته بين بلدة خان أرنبة وقرية عين عيشة في ريف القنيطرة الشمالي.

وأفادت وكالة الأنباء السورية - سانا أنّ قوةً "إسرائيلية" مؤلفة من خمس آليات عسكرية محمّلة بالجنود قطعت الطريق الرئيس عند الأوتوستراد القديم، قبل أن تُطلق الرصاص والقنابل الدخانية باتّجاه الأهالي، مانعةً مرورهم، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مدنيين بجروح متفاوتة.

وفي وقت سابق اليوم، توغلت قوة احتلال أخرى من نقطة العدنانية، ضمّت آليتين عسكريتين؛ إحداهما مصفحة والأخرى من طراز "همر"، ونصبت حاجزًا مؤقتًا على الطريق الواصل بين بلدتي جبا وخان أرنبة على أوتوستراد السلام، دون أن تقوم بإجراءات تفتيش.

سوريا جيش الاحتلال الاسرائيلي القنيطرة
