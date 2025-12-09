كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
توقيف متورطَيْن بالإتجار بالبشر.. ما علاقتهما بحزب "القوات"؟

2025-12-09 18:45
282

أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة، في الجنوب، أمس الاثنين 10 كانون الأول/ديسمبر 2025، مختارًا سابقًا يدعى (د. ص)، على خلفية تورّطه في شبكة متخصصة في بيع ونقل الأطفال حديثي الولادة عبر تزوير وثائق الولادة وبيانات القيد. وأظهرت التحقيقات أنّ الموقوف كان يتقاضى مبالغ مالية مقابل تزوير المستندات الرسمية لإخفاء هويات المواليد.

وعلم موقع العهد الإخباري من مصادر خاصة، أنَّ الموقوف هو مختار بلدة الهلالية السابق، رئيس مركز الهلالية في حزب "القوات اللبنانية"؛ (د.ص)، والذي كان قد جرى توقيفه قبل عامين بالتهمة نفسها، وأعيد أمس توقيفه لتورطه بقضية جديدة، وظهر أنّ بحقّه مذكرة توقيف غيابية صادرة عن قاضي التحقيق في جبل لبنان.

وكشفت معلومات عن متورّط آخر في الشبكة، هو الطبيب (ج. ف) الذي جرى توقيفه حيث كان يعمل داخل أحد المستوصفات التابعة لأحد العرّابين الانتخابيين لـ"القوات" في صيدا، علمًا أنَّ أكثر من مستشفى صيداوي كان قد طرده بسبب سوء سمعته المهنية وصدور مذكرة توقيف بحقه العام الماضي.

يذكر أن "القوات اللبنانية" نفت قبل سنتين بعد التوقيف الأول لمختار الهلالية السابق (د.ص) أن يكون الأخير رئيسًا لمركزها في تلك البلدة، لكنها لم تنكر أنه من المؤيدين لها، لكن سرعان ما جاء الخبر المنشور على الموقع الإلكتروني لـ"القوات" ليدحض ذلك ويؤكد بالصورة انتماء (د.ص) لـ"القوات" حينما ظهر إلى جانب منسق صيدا ــ الزهراني في "القوات"، في زيارة تعارفية لرئيس بلدية صيدا السابق.

