ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 9/12/2025، مع استعداد المستثمرين لخفض الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قبل الاحتياطي الفدرالي في كانون الأول/ديسمبر الجاري، حتى مع تحول الاهتمام إلى ما إذا كان صانعو السياسات سيشيرون إلى مسار خفض أبطأ في الفائدة عند بدء اجتماعهم اليوم، والذي يستمر ليومين.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3% ليصل إلى 4202.98 دولار للأوقية الأونصة في وقت كتابة التقرير، وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم شباط/فبراير بنسبة 0.31% لتصل إلى 4231.1 دولارًا للأوقية.

وبالرغم من استمرار الثقة في حدوث تخفيضات الفائدة من قبل الاحتياطي الاتحادي فإن الإشارات التي أرسلها تشي بنهج أكثر تدرجًا وحذرًا في التيسير النقدي، وفق ما نقلت وكالة رويترز الأميركية.

وتشير الأسواق الآن إلى احتمال بنسبة 89% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس عند اختتام اجتماع السياسة النقدية غدًا الأربعاء، وفقًا لأداة فيد ووتش التابعة لبورصة شيكاغو التجارية، لكن التركيز سينصب على أي إشارات بشأن المسار المستقبلي رغم عدم وجود أي تغيير في الصورة العامة لأسعار الذهب باستثناء احتمال جني بعض الأرباح وإعادة ترتيب المراكز قبل اجتماع الاحتياطي الاتحادي.

ويرجّح محللون على نطاق واسع "تخفيضًا كبيرًا لأسعار الفائدة هذا الأسبوع، مصحوبًا بتوجيهات وتوقعات تشير إلى عتبة عالية لمزيد من التيسير النقدي في العام المقبل".

وأظهرت البيانات أنّ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة (بي سي إي) الأسبوع الماضي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفدرالي جاء متوافقًا مع التوقعات، في حين تحسنت ثقة المستهلكين في كانون الأول.

وسجلت رواتب القطاع الخاص في تشرين الثاني/نوفمبر أكبر انخفاض لها في أكثر من عامين ونصف، لكن طلبات إعانة البطالة انخفضت إلى أدنى مستوى لها في 3 سنوات خلال الأسبوع المنتهي في الثامن والعشرين من الشهر نفسه.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت الفضة 0.61% لتصل إلى 58.50 دولارًا للأونصة، حيث سجل المعدن الأبيض أعلى مستوى قياسي له عند 59.32 دولارًا يوم الجمعة الماضي.

ورأى المحللون أنّ شح المعروض الفعلي ونضوب المخزونات هما المحركان الرئيسان لهذا الارتفاع، مدعوميْن بظروف اقتصادية داعمة وتوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الاتحادي، الأمر الذي قد يؤدي إلى استقرار أسعار الفضة في نطاق واسع بين 55 و60 دولارًا، وفقًا لتطورات توقعات السياسة النقدية نهاية العام الحالي.

في غضون ذلك، استقرّت أسعار النفط بعد خسائر بلغت 2% في الجلسة السابقة، وسط مراقبة المتعاملين في السوق عن كثب محادثات السلام لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا والقرار الوشيك بشأن أسعار الفائدة الأميركية، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام 0.14% إلى 62.58 دولارًا للبرميل، وزاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.08% إلى 58.94 دولارًا.

وتترقب السوق قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره غدًا الأربعاء، إذ تقدّر الأسواق احتمالًا نسبته 87% لخفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية.

