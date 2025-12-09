حقق المنتخب الأردني، الثلاثاء 9 كانون الأول/ديسمبر 2025، العلامة الكاملة بثلاثة انتصارات على الإمارات والكويت ومصر ليحتل صدارة المجموعة الثالثة في كأس العرب لكرة القدم المقامة في قطر، ويتأهل إلى ربع النهائي برفقة المنتخب الإماراتي بفوزه على الكويت بنتيجة 3-1.

وأنهى منتخب الأردن الشوط الأول متقدمًا بهدفين سجلهما محمد أبو حشيش ومحمد أبو زريق في الدقيقتين 19 و41 من المباراة المقامة على ملعب "البيت" في قطر وسط حضور تجاوز 55 ألف متفرج في المدرجات.

وبهذا الفوز رفع منتخب الأردن رصيده إلى 9 نقاط محققًا العلامة الكاملة في الصدارة، منتظرًا وصيف المجموعة الرابعة. أمّا منتخب مصر فتجمد رصيده عند نقطتين في المركز الثالث بعد تعادلين مع الكويت والإمارات في أول جولتين بنتيجة 1-1.

وانتزع منتخب الإمارات بطاقة التأهل الثانية بفضل فوزه على الكويت بنتيجة 3-1 في التوقيت نفسه، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، ويتذيل المنتخب الكويتي الترتيب بنقطة واحدة.

وأمس الاثنين، فاز المغرب على السعودية بهدف دون رد ليترافق المنتخبان إلى دور الثمانية من كأس العرب، فيما ودعت عمان البطولة رغم فوزها على جزر القمر 2-1 في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية يوم الاثنين.

وكان المغرب يحتاج إلى التعادل على الأقل للتأهل بعدما ضمنت السعودية بالفعل الصعود بست نقاط من انتصارين. لكنه حقق الانتصار ليتصدر المجموعة بسبع نقاط.

