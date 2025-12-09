حذّر المكتب الإعلامي الحكومي في غزّة، اليوم الثلاثاء 9/12/2025، من تداعيات المنخفض الجوي القطبي "يبيرون" الذي سيضرب قطاع غزّة، متوقعًا أن يتسبب بكارثة جديدة تهدّد حياة مئات آلاف النازحين الذين يعيشون في الخيام منذ أكثر من عام.

وقال المكتب في بيان، إن أكثر من مليون ونصف المليون نازح موزعين على مناطق نزوح عشوائية يواجهون مخاطر حقيقية تتمثل في غرق الخيام واجتياح مياه الأمطار لمناطق سكنهم، في ظل عدم توفر أي حلول أو بدائل إيواء تحميهم من موجة الطقس القادمة.

وأشار البيان إلى أن المنخفض القطبي سيجلب فيضانات وسيولًا نتيجة الهطول المتوقع لكميات كبيرة من الأمطار، إلى جانب هبّات رياح قوية قد تتسبب باقتلاع الخيام، إضافة إلى أمواج بحر عاتية وعواصف رعدية، الأمر الذي يضع القطاع أمام "تداعيات مناخية خطيرة قد تُلحق أضرارًا واسعة بعشرات آلاف العائلات".

وأكد المكتب الإعلامي، أن الساعات المقبلة قد تشهد "مشاهد موجعة لعائلات تكافح للبقاء داخل خيام مهترئة لا تقاوم المطر أو الرياح، في ظل الصمت الدولي المخزي وغياب تدخل فعلي لحماية النازحين أو توفير الحد الأدنى من الإغاثة".

وحمّل البيان الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن تعريض النازحين لهذه المخاطر، نتيجة استمرار إغلاق المعابر ومنع إدخال المواد الإغاثية ومواد الإيواء، بما في ذلك 300 ألف خيمة وبيت متنقل، إضافة إلى غياب الملاجئ البديلة. ورأى أن ذلك يشكّل حرمانًا ممنهجًا لمئات الآلاف من حقهم في السكن الآمن وفق القانون الدولي الإنساني.

وطالب المكتب الإعلامي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والرئيس الأميركي دونالد ترامب والوسطاء والدول الصديقة والجهات المانحة بالتحرك الفوري للضغط على الاحتلال لفتح المعابر، وتوفير مستلزمات الطوارئ العاجلة، وتمكين فرق الإنقاذ والإغاثة من التحرك، وتأمين الحماية للعائلات النازحة خلال تأثير المنخفض الجوي المتوقع في الساعات الـ72 المقبلة.

وتتّجه العاصفة "بيرون" نحو الأراضي الفلسطينية، مع توقعات بهطول أمطار غزيرة ورياح قوية تبدأ تأثيراتها من يوم غد الأربعاء 10/12/2025 وحتّى يوم الجمعة المقبل، وسط تحذيرات من سيول وفيضانات محتملة وأضرار في البنى التحتية.

بدورها، حذّرت حركة حماس من تداعيات المنخفض الجوي الجديد المتوقع أن يضرب قطاع غزّة خلال الأيام المقبلة، مؤكدةً أن مئات آلاف النازحين يواجهون خطر كارثة إنسانية جديدة في ظل غياب مراكز إيواء ملائمة، ومنع الاحتلال إدخال مستلزمات الطوارئ.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم: إن "الخيام الحالية غير صالحة لتحمّل الأمطار أو برد الشتاء”، مشيرًا إلى أن الظروف المناخية القاسية تتزامن مع قيود يفرضها الاحتلال على إدخال الوقود ووسائل الإيواء، الأمر الذي يجعل الاستعداد للمنخفض شبه مستحيل داخل القطاع".

وأضاف قاسم أن" الأوضاع الإنسانية المتدهورة تتطلّب إطلاق عملية إغاثة عاجلة من الأطراف الدولية كافة، والعمل على توفير مراكز إيواء حقيقية ولائقة تضمن الحد الأدنى من الحماية للأسر النازحة".

وشدد على ضرورة إلزام الاحتلال بتنفيذ بروتوكولات الإغاثة الإنسانية المنصوص عليها في اتفاق يناير وما جرى تثبيته مجددًا في اتفاق تشرين الأول/أكتوبر.

وحمّل الناطق باسم حماس الاحتلال مسؤوليّة مواصلة الإبادة بأدوات متعددة، من خلال استمرار الحصار، ومنع إدخال وسائل الإيواء المناسبة، وتقييد المساعدات الإنسانية، وإغلاق المعابر، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والسياسية تجاه ما يتعرّض له السكان المدنيون في غزّة.

وتُشير تقديرات الأرصاد الجوية إلى هطولات مطرية غزيرة تتراوح بين 100 و150 ملم، مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة، وهبّات رياح قوية قد تصل سرعتها إلى 80 كلم/س.

