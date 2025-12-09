توّج بطل العالم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الثلاثاء 9 كانون الأول/ديسمبر 2025، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأميركي لكرة القدم (MLS) للمرة الثانية تواليًا، بعد قيادته فريقه إنتر ميامي لإحراز اللقب للمرة الأولى في تاريخه، متصدرًا في طريقه ترتيب الهدافين.

وبات ابن الـ38 عامًا أول لاعب يحرز الجائزة لعامين تواليًا والثاني فقط الذي يحرزها مرّتين بعد الصربي بريكي عامي 1997 و2003.

وتألَّق ميسي في موسمه الثالث مع إنتر ميامي بتسجيله 29 هدفًا في الموسم المنتظم مع 19 تمريرة حاسمة، لينال جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هدَّاف. كما أصبح ميسي هذا الموسم ثاني لاعب فقط في تاريخ الدوري يتصدر ترتيب الهدافين وصانعي الأهداف، بعد الإيطالي سيباستيان جوفينكو مع تورونتو عام 2015.

وأضاف نجم برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي سابقًا 6 أهداف و9 تمريرات حاسمة خلال الأدوار النهائية (بلاي أوف) التي اختتمت في عطلة نهاية الأسبوع المنصرم بإحراز إنتر ميامي لقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه بفوزه في النهائي على فانكوفر 3-1 بفضل تمريرتين حاسمتين من الأرجنتيني الذي اختير أفضل لاعب أيضًا في المواجهة على اللقب.

وعزز ميسي سجله الأسطوري من الجوائز الفردية التي تشمل إحرازه الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات قياسية، جائزة الاتحاد الدولي (فيفا) لأفضل لاعب ثلاث مرات، وجائزة أفضل لاعب في كأس العالم مرتين عامي 2014 و2022 حين قاد بلاده إلى النهائي واللقب تواليًا.

كما يضم سجل ميسي الفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا ثلاث مرات، الحذاء الذهبي لأفضل هداف في القارة العجوز ست مرات، أفضل لاعب في الدوري الإسباني ست مرات وأفضل لاعب أرجنتيني 15 مرة.

