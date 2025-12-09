كشف تقرير نشره الكاتب الصهيوني "بن كاسبيت" على موقع "المونيتور"، أن رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو يخطط لعقد لقاءين مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال القمة المزمع انعقادها في ولاية فلوريدا الأميركية أواخر العام الجاري.

وأوضح التقرير أن اللقاء الأول سيكون في التاسع والعشرين من كانون الأول/ديسمبر الجاري بعد وصول نتنياهو، فيما سينعقد اللقاء الثاني بعد نحو أسبوع من ذلك قبيل مغادرته الولايات المتحدة.

وأشار التقرير إلى أن مدير الاستخبارات العسكرية "الإسرائيلية"؛ شلومي بيندر، أطلع السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة؛ مايك والتز على جهود إيران لإعادة بناء ترسانتها الصاروخية وقدراتها الجوية الدفاعية، مؤكدًا أن الضرر الذي ألحقته "إسرائيل" ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني كان أقل مما أظهرت التقييمات السابقة، وأن إيران استعادت قدراتها الإنتاجية.

وأضاف بيندر أن إيران تمتلك نحو 2000 صاروخ باليستي ثقيل، وهو عدد يقارب ما كانت تملكه قبل الهجمات "الإسرائيلية" على منشآتها النووية والصاروخية.

ونقل التقرير عن مصدر أمني "إسرائيلي" قوله، إن التهديد الصاروخي الحالي لا يمكن لـ"إسرائيل" قبوله لفترة طويلة، مشددًا على ضرورة التنسيق مع الأميركيين لتحديد الخطوط الحمر والإجراءات المستقبلية، وربما القريبة.

وفي السياق ذاته، أكد التقرير أن إيران تمثل التهديد الإستراتيجي الأكبر لـ "إسرائيل"، لكن المرحلة الثانية من "خطة ترامب للسلام" في قطاع غزّة تعد القضية الأكثر إلحاحًا قبيل انعقاد القمة، مشيرًا إلى أن نتنياهو يسعى لاستغلال النقاشات مع ترامب لتعزيز فرص التأثير في قراراته النهائية بشأن ملفات متعددة، من بينها الملف الفلسطيني وملفات لبنان وسورية.

ورغم ما يروجه مكتب نتنياهو عن حسن العلاقات بين الزعيمين، نقل التقرير عن مصادر "إسرائيلية" أن المكالمة الأخيرة بينهما في مطلع هذا الشهر لم تكن إيجابية، وأن نتنياهو بدا منزعجًا من رفض الإدارة الأميركية الاعتراف بالتحديات التي تواجه تنفيذ رؤية ترامب للسلام في غزّة ولبنان وسورية، فضلًا عن تقلبات قرارات ترامب التي تشكّل مصدر إزعاج كبير لـ "إسرائيل".

وأوضح التقرير أن "إسرائيل" تشدد على أن المرحلة المقبلة من نزع السلاح في غزّة لا يمكن تنفيذها إلا بنزع سلاح حركة حماس بالكامل، فيما ترى الولايات المتحدة أن عملية نزع السلاح تشمل الأسلحة الهجومية فقط مثل القذائف، دون المسدسات والأسلحة الشخصية الأخرى. كما أشارت مصادر إلى أن إدارة ترامب تفضل عملية تدريجية لنزع السلاح، بينما تطالب "إسرائيل" بتنفيذها دفعة واحدة وفترة قصيرة.

وتطرق التقرير إلى الخلافات "الإسرائيلية" الأميركية حول مشاركة تركيا في القوات الدولية في غزّة، مشيرًا إلى أن قطر قد تكون مستعدة لتمويل إعادة إعمار القطاع.

وأشار التقرير إلى لقاء جمع مدير الموساد ديفيد برنيا والموفد الأميركي ستيف ويتكوف ومسؤول قطري رفيع في نيويورك تمهيدًا للدور القطري، إلا أن تركيا وقطر تصران على استمرار وجود حركة حماس في غزّة، وهو ما يضع نتنياهو أمام مأزق سياسي كبير.

وختم التقرير بالإشارة إلى أن هذه الظروف ستجبر نتنياهو على الاختيار بين مواجهة ترامب وما يترتب على ذلك من تداعيات أو الاعتراف بفشل "إسرائيل" في تحقيق هزيمة كاملة لحماس رغم القوّة العسكرية الكبيرة التي استخدمتها خلال العامين الماضيين، مع ما خلفته من خسائر بشرية ومادية.

