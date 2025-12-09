تصدر منتخب الجزائر، الثلاثاء 9 كانون الأول/ديسمبر 2025، مجموعته في كأس العرب لكرة القدم بفوزه بنتيجة 2-0 على العراق، بعدما سجل محمد أمين توجاي في الشوط الأول واستفاد من هدف عكسي عقب نهاية الاستراحة.

ورفع حامل اللقب رصيده إلى سبع نقاط ليتصدر المجموعة الرابعة، ويواجه الإمارات وصيف المجموعة الثالثة في الدور ربع النهائي للبطولة المقامة في قطر بتنظيم الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

وجاء العراق في المركز الثاني وله ست نقاط ليواجه الأردن متصدر المجموعة الثالثة.

وعلى ملعب "خليفة الدولي"، خاض العراق أغلب دقائق المباراة بعشرة لاعبين بعد الطرد المبكر للاعب الوسط علي حسين. وبدا أن الضربات ستتوالى على العراق عقب احتساب ركلة جزاء بعدها بلحظات لكنها أُلغيت لوجود التسلل في بداية الهجمة.

ومنح المدافع توجاي التقدم للجزائر بضربة رأس بعد ركلة حرة نفذها ياسين بنزية في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وحسمت الجزائر الفوز، بعدما سجل مدافع العراق سعد ناطق بالخطأ في مرماه مطلع الشوط الثاني.

