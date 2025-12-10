في أول تصريح له منذ مغادرته منصبه في شهر حزيران/يونيو، دعا رئيس الشاباك السابق رونين بار إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية لفحص إخفاقات السابع من أكتوبر، موجّهًا انتقادات لاذعة للقيادة السياسية ومؤكّدًا أن تحمّل المسؤولية هو الطريق الوحيد لاستخلاص الدروس.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" عن بار قوله خلال مؤتمر "أسبوع السايبر" في جامعة تل أبيب، إن "القيادة تستدعي تحمّل المسؤولية عن الإخفاقات، لا نسب الفضل لها في النجاحات"، معتبرًا أن "الطريقة الوحيدة لمعرفة ما حدث في السابع من تشرين الأول/أكتوبر هي من خلال لجنة تحقيق رسمية"، موضحًا أن الشاباك أجرى "تحقيقًا واسعًا وصارمًا" لفحص أخطائه واستخلاص العبر، داعيًا إلى "وقف التناحر والإقبال على عملية التحقيق المشترك لبناء مستقبل أفضل" وفق تعبيره.

كما تطرّق بار إلى التهديد الإيراني، وقال: "إذا كانت هناك رغبة حقيقية في مواجهته، فيجب تركيز الجهود ليس فقط على القدرات النووية، بل أيضًا على قدرات الإطلاق الخاصة بالصواريخ بعيدة المدى".

وقد نشر رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو مقطع فيديو عقّب فيه على تصريحات رئيس الشاباك سابقًا قائلًا: "لا بدّ أن يُفحص الإخفاق الجسيم حتى أعماقه، ويجب التحقيق في أداء المستويات السياسية والعسكرية والأمنية، جميعها دون استثناء. وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا عبر لجنة تحقيق وطنية واسعة، غير مفصّلة على مقاس أي طرف" على حد زعمه.

الكلمات المفتاحية