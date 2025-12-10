كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الأسرى اللبنانيون في سجون الاحتلال
رسالة مناصرة وإسناد من أسرى فلسطينيين محررين إلى أسرى لبنان 

2025-12-10
وجّه الاسيران المحرران باسم خندقجي ونادر صدقة رسالة تضامن مع الأسرى اللبنانيين المعتقلين في سجون العدوّ "الإسرائيلي" وجاء في نص الرسالة:

مرحبًا، وتحياتنا للجميع.

أنا الأسير المحرَّر باسم خنزقجي، وأودّ أن أُعرب عن تضامني ودعمي وإسنادي لرفاقنا وإخوتنا الأسرى اللبنانيين في السجون الصهيونية. وهذا الموقف إنما يعبّر عن وحدة نضالنا، ووحدة الخندق الذي نجاهد فيه معًا نحن وإخوتنا في لبنان. ولطالما شهدنا صفحات مشرّفة للمقاومة الوطنية والإسلامية في لبنان. ومن هنا، أتوجّه باسم كلّ الشرفاء والمناضلين بالتحية إلى أولئك الأسرى الأماجد.

 


أما الاسير المحرر اسامة الاشقر قال: " لأنّ الوفاء لا يُقابَل إلا بالوفاء، فهذه كلمة وفاء نقدّمها لإخواننا الأسرى اللبنانيين في السجون "الإسرائيلية" وإنّ الأسرى اللبنانيين يمرّون اليوم بأصعب الظروف، وهي ظروف لا إنسانية بلا شك. 

وأضاف من أجل ذلك، نحن الأسرى الفلسطينيين المحرَّرين، نوجّه رسالة دعم ومناصرة، ورسالة تحدٍّ وصمود، نصرةً لإخواننا الأسرى اللبنانيين، ووقوفًا إلى جانبهم، ومؤازرةً لقضيتهم حتّى نيل الحرية والتحرير.

 وختم الأشقر رسالته بالقول ولأنهم كانوا أهل وفاء، فلا نملك في هذا المقام إلا أن نكون أوفياء لهم، ولتضحياتهم، ولما قدّموه من أجل فلسطين.
الحرية للأسرى اللبنانيين في السجون "الإسرائيلية"
الحرية لأسرى فلسطين، 
الحرية لفلسطين، 
بإذن الله تعالى.
 

لبنان الكيان الصهيوني الجمعية اللبنانية للأسرى والمحررين
