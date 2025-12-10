Your browser does not support the video tag.

وجّه الكاتب والموسيقي الإيرلندي الدكتور لويس بروهني رسالة تضامنية مع الاسرى اللبنانيين المعتقلين في سجون العدو "الإسرائيلي" أكد فيها التضامن مع الأسرى اللبنانيين في السجون الصهيونية، وربط وجود أسرى في السجون البريطانية من أجل فلسطين بوصفها قضيةً واحدة لا تنفصل قضاياها ولا تتجزأ.

ورأى أن نضالَ الأسرى الفلسطينيين واللبنانيين في السجون الصهيونية نضالًا مُلهِمًا، يشكّل بوصلة لمسيرتهم داخل بطن المركز الإمبريالي.

كما دعا بروهني إلى دعم الحملة الهادفة إلى تحرير الأسرى اللبنانيين وجميع الأسرى في السجون الإمبريالية والصهيونية.

الكلمات المفتاحية