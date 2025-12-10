كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الأسرى اللبنانيون في سجون الاحتلال
الموسيقي الإيرلندي لويس بروهني: نضال الأسرى الفلسطينيين واللبنانيين

2025-12-10 11:07
101

وجّه الكاتب والموسيقي الإيرلندي الدكتور لويس بروهني رسالة تضامنية مع الاسرى اللبنانيين المعتقلين في سجون العدو "الإسرائيلي" أكد فيها التضامن مع الأسرى اللبنانيين في السجون الصهيونية، وربط وجود أسرى في السجون البريطانية من أجل فلسطين بوصفها قضيةً واحدة لا تنفصل قضاياها ولا تتجزأ. 

ورأى أن نضالَ الأسرى الفلسطينيين واللبنانيين في السجون الصهيونية نضالًا مُلهِمًا، يشكّل بوصلة لمسيرتهم داخل بطن المركز الإمبريالي.

كما دعا بروهني إلى دعم الحملة الهادفة إلى تحرير الأسرى اللبنانيين وجميع الأسرى في السجون الإمبريالية والصهيونية.

لبنان الكيان الصهيوني الجمعية اللبنانية للأسرى والمحررين الاعتداءات الصهيونية على لبنان الأسرى والمعتقلون
