لافروف: روسيا على أهبة الاستعداد للرد على نشر أي قوات أجنبية في أوكرانيا
عربي ودولي

لافروف: روسيا على أهبة الاستعداد للرد على نشر أي قوات أجنبية في أوكرانيا

2025-12-10 11:36
حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن روسيا سترد على مصادرة أموالها أو نشر أي قوات أجنبية في أوكرانيا، مؤكدًا أن إجراءات الرد جاهزة.

وفي كلمته أمام الجمعية الفدرالية، أضاف لافروف: " الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليس في عجلة من أمره لرفع العقوبات المفروضة على روسيا بل يزيدها فقط".

وفيما لفت الى أنّ روسيا تثمن رغبة ترامب في الحوار حول أوكرانيا، أوضح أنّ روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على مواصلة دفع التسوية في أوكرانيا، وأنّ المقترحات الأميركية تؤكد ضرورة ضمان حقوق الأقليات والحريات الدينية في أوكرانيا.

وشدّد على أنّ الاتحاد الأوروبي في ظل العمى السياسي اليائس يخدع نفسه بأنه قادر على هزيمة روسيا، وأنّ الأوروبيين يعتقدون باستثنائيتهم وأنهم يلتزمون بحقوق الإنسان.

وأشار إلى أنّ تشكل العالم متعدد الأقطاب عملية تاريخية موضوعية حتمية، مؤكدّا أنّ "روسيا سترد على الاستيلاء على أصولها في الغرب، وأنّ أوروبا تحاول بكل السبل عرقلة التسوية الدبلوماسية في أوكرانيا، وتحرض زيلينسكي (الرئيس الأوكراني) على مواصلة القتال لكنها تفتقر إلى الأموال اللازمة وكل ما تستطيع فعله سرقة أصول روسيا".

وتابع "نستخدم عملتنا الوطنية بين البدائل المختلفة للدولار لمواجهة الغطرسة والهيمنة الأميركية، لا بد أن نستعد للبدائل المختلفة للتسويات المتبادلة وهو ما يتطور في "بريكس" و"شنغهاي للتعاون"، نحن لم نتخل عن الدولار لكننا اضطررنا لذلك بعد أن أصبح سلاحًا في يد الولايات المتحدة".

